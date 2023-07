Basura: Un retorno de contaminantes

Panamá/Para nadie es un secreto que la crisis de la basura ya nos golpeó en la cara. Basta darse una vuelta por el Panamá de los rascacielos y sus periferias para evidenciarlo. El problema contamina y destruye.

"En el problema de la basura hay tres actores: el que la produce, como por ejemplo el ciudadano, la industria, las fábricas. El otro actor quien la recoge y el tercero quien la desecha", manifiesta, Jorge Pitalúa, arquitecto.

Los expertos coinciden en que, si bien hay graves fallas en la recolección, parte del gran cambio empieza por el ciudadano, por su manera de disponer de sus desechos.

Por eso realizamos un experimento social: nos fuimos con megáfono en mano a un botadero en el corregimiento de Las Mañanitas a ver cuántos se detienen ante el llamado.

Salvo una que otra persona que sí se detuvo, el resultado no fue tan sorpresivo, en un país donde su gente vocifera que las normas no se cumplen, la desobediencia y la anarquía son ley. Ante nosotros pasaron uno tras otro, la mayoría hizo caso omiso, uno nos amenazó con cuchillo en mano y otros nos enfrentaron defendiendo lo indefendible al argumentar que arrojaban la basura en la servidumbre porque el camión no pasa por sus casas.

Medidas

Sin embargo, el giro de timón de esta crisis empieza por casa. Así que nos fuimos por cada barriada con una de las tantas organizaciones que apuesta al reciclaje

Grün Panamá se encarga de capacitar a sus casi 700 clientes sobre la correcta disposición de sus desechos. Reciclan entre 7 a 9 toneladas de desechos por mes y todo se exporta.

¿Qué tanto ha impactado este esfuerzo en las casas donde funciona?

"Nosotros tomamos la basura que reciclamos como el plástico, lo enjuagamos y lavamos y lo metemos en la caja del servicio de Grún. la basura orgánica la congelamos y luego abrimos un hueco en la tierra y hacemos abono que nos sirve para nuestras plantas." Zaritma Simon, ama de casa.

¿Porqué generamos tanta basura?

Los hábitos de consumo han de ir cambiando. El Ministerio de Ambiente argumenta trabajar en, al menos, disminuir la importación y uso del dañino plástico.

"Del 2020 al 2022 se estima que 125 mil toneladas de plástico de un solo uso entró al país y cerca de 108 mil toneladas de envases y artículos para envasados de plástico. Nos comprometimos en la conferencia de Nuestros Océanos en reducir el uso e importación del plástico en un 50% de aquí al 2030", indica Kirving Lañas, Dirección de Verificación Ambiental de Mi Ambiente.

¿De qué servirá su esfuerzo? quizá muy poco si al final todo se mezclara y terminará en el mismo botadero, pero algo sí es certeza, su cultura de disposición de desechos está cambiando y eso entre tanta crisis, es ganancia.

La crisis que crece

La cruel realidad nos golpea, la ignoramos y continuamos. Esto debe cambiar. En Panamá más de la mitad de los desechos son manejados inadecuadamente. Así lo revelan cifras de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). El porcentaje de residuos sólidos gestionados de manera adecuada en Panamá es solo del 44.8%

"Vamos al supermercado compramos, consumimos y luego ponemos la basura en un lugar donde llegará el camión de recolección y los desechos terminarán en un vertedero, es un sistema lineal y es que usamos en Panamá", explica Malú Ramos de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

El escenario se repite en varias provincias de un país con 69 vertederos. En 2020, se recolectaron más de 2.2 millones de toneladas de residuos sólidos en el país, pero solo se recicló el 5%.

Tomemos como ejemplo, la ciudad de Panamá, donde la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y otras entidades no han podido gestionar un sistema eficiente de recolección y tratamiento. las personas y la basura conviven en las calles.

"Muchos de los desechos ni siquiera llegan a un vertedero, terminan tirados en cualquier lugar, llegando a los ríos quebradas y luego al mar, afectando el medio ambiente, la flora y la fauna", enfatiza Ramos

Repasemos que resultados nos ha dejado años de manejar mal los desechos. En un estudio, que se ha dado a conocer hace pocos días, y solicitado por el Gobierno Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ha determinado que el 60% de los desechos que llegan al relleno sanitario de Cerro Patacón, ubicado en el corazón de la ciudad dePanamá, se pueden recuperar.

"Estamos enterrando dinero, es así", señala, Eric Vallester, investigador de desechos sólidos de la UTP y quien lideró el diagnóstico sobre el relleno sanitario. Vallester agrega que en el relleno existe un total desorden, donde no hay separación de los desechos.

El papel contaminante de los lixiviados

Los lixiviados atacan. Y son líquidos contaminantes del proceso de descomposición de la basura.

Los hallazgos de la UTP en Cerro Patacón muestran: Lixiviados en capas subterráneas del suelo, no hay separación y tratamiento de desechos peligrosos, falta equipo para compactar el material y no funcionan: la planta de recolección de gases, la incineradora y la planta de tratamiento de lixiviados

Las huellas de Patacón

En la piel muchos llevan la muestra de lo que produce patacón. A pesar de la contaminación, los ríos son usados por las comunidades que están cercanas de Patacón. Los moradores de Kuna Nega dicen que los río contaminados como el Mocambo y Guabinoso son parte de su día, donde se bañan, lavan y friegan. Los niños pasan enfermos con diarrea, granos e infecciones, aseguran.

¿Qué aire respiramos?

La basura también impacta el aire que respiramos. En enero cuando se incendió Cerro patacón, la UTP realizó un diagnóstico, y en el aire se encontró material particulado y Dióxido de Azufre.