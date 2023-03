Comisión de Presupuesto: Entre Benicio Robinson, recortes al Minsa y contratos para matar moscas en la Asamblea

Ciudad de Panamá/La incidencia de casos de malaria en el país, fue el punto de partida para el polémico ‘llamado de atención’ que le hizo el diputado Benicio Robinson a la viceministra de Salud (Minsa), Iveth Berrío, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el miércoles 1 de marzo, cuando se hacía una consideración de traslados de partidas y créditos adicionales a varias instituciones.

Todo surgió porque, según Robinson, un padre de familia del corregimiento de 51 lo llamó para decirle que su hija tenía malaria, al igual que otros. Cuestionando qué hace el Minsa para evitar que la enfermedad prevalezca en el país, sobre todo en un lugar turístico como es Bocas del Toro.

A lo que, la viceministra Berrío respondió que, el Minsa está reforzando los equipos técnicos que estudian la malaria a nivel nacional, se refuerzan los equipos de vectores, se está haciendo el esfuerzo para adquirir los productos para hacer las debidas fumigaciones y los medicamentos para los pacientes.

Sin embargo, en tono prepotente Robinson solicitó respeto a la Viceministra y dijo que no respondiera más, porque no quería escuchar respuestas, ni explicaciones.

“A mí me eligieron, pero a usted la pusieron de a dedo ahí. Usted a mí me va a respetar. Lo que usted está diciendo es lo que piensa que debe ser, pero no lo que pasa en mi provincia. Nosotros queremos cambios sustanciales”, replicó.