Retos del nuevo gobierno | El futuro de la actividad minera en Panamá

El cierre de la mina de cobre operada por Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum, es una de las cuestiones que aún plantea algo de incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo, sin embargo, es uno de los retos que deberá afrontar la nueva administración.

Ciudad de Panamá/Han pasado casi seis meses desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad del contrato-ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, el cual fue rechazado por la autoridad suprema de Justicia, tras violar 25 artículos de la Carta Magna de la República.

Hasta entonces, la actividad de extracción, exportación y explotación ha quedado paralizada en la mina de cobre más grande de Centroamérica, ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón, la cual abarca casi 13 mil hectáreas.

Según informes de la empresa Minera Panamá, la fuerza laboral quedó reducida a un 20% (aproximadamente) de su personal para realizar tareas de mantenimiento.

En tanto, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en conjunto con otros ministerios como el de Ambiente, lleva a cabo un “Plan de cierre ordenado”, aprobado en Consejo de Gabinete, liderado por el presidente Laurentino Cortizo.

Para el economista Domingo Latorraca, la mina de cobre es uno de los retos que tiene Panamá, pero no el más importante, en referencia a las prioridades que dio el presidente electo en su discurso de proclamación y otras apariciones públicas.

A partir del próximo 1 de julio, la nueva administración, liderada por José Raúl Mulino, deberá atender el tema y dar respuestas concretas sobre la hoja de ruta a seguir para el quinquenio 2024-2029.

Sobre todo, por el clamor social que existe en torno a la actividad minera en Panamá y el riesgo ambiental del cual ya hay advertencias.

Esto, lo tendría claro el ministro designado por Mulino para la cartera de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien aseguró que “defendería la naturaleza” y que “detestaba la mina”.

Sin embargo, reconoce que no se puede ignorar el “hueco y el desastre que ya está”.

Navarro, resaltó que ahora, las nuevas autoridades estudiarán “cuidadosamente” la situación, para que haya un “cierre ordenado de la mina”. Por su parte, el ministro designado de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ha dicho que, esperan que la transición de gobierno sea “transparente y ordenada” y reconoce la importancia de esta institución en el tema minero.

'Abrir para cerrar'

Por otro lado, Mulino, hizo referencia al concepto de “abrir para cerrar”, indicando que los altos costos que implican el cierre de la mina Panamá no los podría costear, tampoco la empresa First Quantum. De acuerdo con el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, el cierre de la mina podría costar $800 millones aproximadamente.

"El contrato no puede ni soñar revivirse", sin embargo, es "una realidad que la mina está ahí, parada pero allí está y así no se puede quedar”, dijo Mulino en declaraciones al medio colombiano W Radio.

Sobre este tema, Latorraca subrayó que es una operación muy compleja, que hoy en día, no tiene un contrato vigente y es algo que se tendrá que esperar en los detalles luego que la nueva administración pueda investigar sobre el concepto de “abrir para cerrar”.

A juicio de Latorraca, la actual administración no "hizo gran cosa", y corresponderá a las nuevas autoridades las que tendrán que tratar el tema.

Sin embargo, considera que el "no hacer nada pone en peligro el equilibrio ambiental de una actividad que requiere de mucho cuidado y un trato super técnico".

Mulino ha explicado un concepto de abrir para cerrar, y si quienes se han opuesto de manera radical hubiesen atendido las múltiples invitaciones que se le hicieron a que licitaran la operación, entendieran lo complejo que es esa operación”, dijo Latorraca

Desde otro punto de vista, Felipe Argote, recomienda a las nuevas autoridades "no jugar, ni inventar nada de abrir para cerrar" porque podría darse otra crisis social que no conviene a nadie. Además, Argote propone que, el nuevo gobierno anuncie que sí va a seguir con el cierre ordenado de la mina pero sin la empresa First Quantum.

First Quantum se debe ir, y otra empresa transnacional debe hacer el plan de cierre de la mina", indicó el economista.

La segunda propuesta de Argote, que reconoce es compleja, sería:

En vez de ir a ningún arbitraje, el país diga que no va a trabajar con First Quantum Esto, resultaría en una caída de sus acciones, En ese momento, Panamá hace una oferta pública de acciones para comprar el 51% de las acciones; Quedando con la parte mayoritaria de las empresas, y ya no tendría Panamá nada que hablar con First Quantum Luego, se contrata una empresa que haga la operación de cierre ordenado, que se vaya pagando con el mismo cierre, con los años que sea, recuperando la inversión inicial.

Ese cierre ordenado no puede ser con First Quantum operando, porque siempre va a ver el temor de que estén sacando oro, se llevaron casi $1,000 en oro y nunca dieron cuenta de eso. Lo sé porque lo publicaron en sus estados financieros", recalcó Argote.

Advertencias de riesgo ambiental

Recientemente, el MICI publicó el informe de inspección intergubernamental tras últimas diligencias realizadas entre los Ministerio de Salud, Ambiente, Trabajo, Comercio, entre otras instituciones en las instalaciones de la mina.

En dicho informe, advierten que, el "concentrado de cobre debe trasladarse fuera del sitio ya que su almacenamiento a largo plazo genera riesgos ambientales y de seguridad, así como complicaciones operativas al momento de su exportación incrementando los costos de tratamiento lo que generaría costos extras al momento de la venta del mismo".

También, indicaron que, "el cobre en condiciones normales es no inflamable, debido al estado granulométrico en que se encuentra el mismo, polvo, (se clasifica como sólido inflamable) puede generar gases (hecho constatado) que hacen propensa la pila a peligro de explosión del polvo de cobre".

Para evitar que dichas situaciones escalen a un daño mayor, en el informe realizado por la dirección de Recursos Minerales del MICI recomiendan, como puntos principales, lo siguiente:

Priorizar la exportación del concentrado de cobre almacenado para evitar los riesgos ya mencionados y a fin de mantener espacio libre requerido para producir arena para la IMR

Se recomienda procesar las pilas de acopio de mineral triturado para evitar riesgos ambientales y eliminar futuros pasivos ambientales. Las pilas de almacenamiento de mena deben ser procesadas para evitar generación de drenaje ácido (riesgo de contaminación suelo-posibles acuíferos y ríos-quebradas).

El informe completo lo podrá encontrar en el siguiente enlace: Informe de inspección intergubernamental a la mina de cobre en Panamá

Intentos de renegociación

Luego de las elecciones generales del 5 de mayo, se conoció a través de agencia internacional de noticias Reuters que First Quantum espera poder dialogar con Mulino sobre la situación que puso fin a sus operaciones de explotación, extracción y exportación de minerales.

"Esperamos dialogar con la nueva administración y trabajar juntos una vez que asuma el cargo para encontrar una resolución que sea lo mejor para los intereses de Panamá", dijo un portavoz de First Quantum en un comunicado enviado por correo electrónico, según Reuters.

Anteriormente, los directivos de First Quantum Minerals, también habían expresado de manera abierta en medios internacionales, su interés en negociar con el nuevo gobierno para que se reabra la mina.

Según lo planteado por Argote, es importante que el presidente y los nuevos ministros designados, reconozcan la solicitud de loa juventud, grupos ambientales y sociales, quienes mantienen su posición de querer a Panamá a libre de minería metálica, de lo contrario, se podría dar otra jornada de protestas que socavarían aún más la institucionalidad y la confianza en los mercados internacionales de valores.

El cierre de la mina fue uno de los aspectos principales por los que Fitch Ratings rebajó la calificación de riesgo de Panamá a BB- o "bonos basura", planteando grandes retos para poder lograr la recuperación de grado de inversión.