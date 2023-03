Ciudades de 15 minutos: el modelo de movilidad urbana que genera protestas, ¿Qué se dice en Panamá?

La ciudad de los 15 minutos es un concepto que ha estado causando ruido en los últimos meses, sobre todo en España donde la izquierda impulsa el modelo que es criticado y rechazado por la derecha, dando paso a teorías de "encierro" y "control", pero ahora en Panamá hay corrientes que hasta protestan contra el modelo.

De acuerdo con el urbanista José Isturáin, no se trata de un modelo nuevo de ciudad, sino más bien es la forma ideal de diseñar ciudades que contengan todo lo que las personas necesitan en un rango de 15 minutos para que no tengan que hacer largos desplazamientos.

El urbanista comparó la situación a lo que ocurre en algunas ciudades del interior del país donde las personas pueden ir caminando al supermercado, centros médicos, escuelas e incluso a sus trabajos, o simplemente viven cerca y no tienen que movilizarse por durante mucho tiempo.

“Una ciudad de quince minutos es que una persona pueda tener el mayor equipamiento urbano, o sea, escuelas, hospitales, bibliotecas, universidades, farmacias. Todo lo que una persona necesita para evitar hacer desplazamientos largos”, expresó Isturáin.

Recalcó que es un modelo que busca que las personas vivan cerca de donde trabajan, además de tener todo lo necesario cerca que son primordiales para tener una mejor calidad de vida.

Isturáin dijo que, aunque en Panamá, la mayoría de las personas no viven donde trabajan si hay sitios que cumplen con tener muchas cosas cercas como El Cangrejo y Vía Argentina donde hay restaurantes, universidades, bares, cafeterías, escuelas, el metro entre otras cosas que permiten una fácil movilización.

Caso contrario, muchas de las personas que viven en La Chorrera y Tocumen trabajan en el centro de Panamá, cuando lo ideal sería que las personas trabajen en oficinas ubicadas en estos sitios y no se vean obligadas a desplazarse hasta la ciudad, aunque reconoce que esto no es aplicable a todas las personas.

Sobre el movimiento que surge en redes sociales en Panamá en contra de las ciudades de 15 minutos, el urbanista dijo que las personas cuando desconocen algo tienden a oponerse, recalcando es un modelo que ha existido siempre, solo que ahora se le está “poniendo nombre”, pero se trata solamente al concepto de tener todo cerca de dónde vives.

“Quien se opone a eso, quizás no entiende muy bien o piensa que lo quieren controlar. No sé qué es lo que piensan, pero cada uno es libre de pensar lo que quiere”, destacó.

Cómo se construyen las ciudades de 15 minutos

Isturaín explicó que estas son estrategias que deben analizarse de acuerdo al caso de cada región, porque no hay una fórmula única para todas las ciudades, por lo que hay que estudiar qué se puede hacer para que la mayoría de las personas no tengan que hacer largos desplazamientos, reiterando que es algo que no funcionaría para toda la población.

Señaló que las características que reunirían estas ciudades es que la personas puedan vivir cerca de dónde trabajan, cerca de líneas y estaciones del metro; contar con buen sistema de transporte público, parques, plazas, bibliotecas, y escuelas.

Considera que, a nivel de gobierno local, actualmente no existen estrategias dirigidas al desarrollo de ciudades de 15 minutos, y aunque el gobierno central tiene el plan de las líneas del metro, no solo se trata de eso, sino de impulsar la creación de viviendas sociales accesibles a la clase media trabajadora y clase baja dentro de las ciudades.

Recalcó que existen beneficios a la salud, disminución en gastos de combustible, menos emisión de CO2.

“Creo que el Estado panameño está desconectado de las ideas de ciudad, porque para el Estado panameño hacer ciudad es hacer grandes calles, avenidas y mega barriadas; no un desarrollo más humano que produzca mejores beneficios a las personas”, — José Isturáin - Urbanista

Actualmente, en la capital panameña existen localidades que se pudieran considerar ciudades de 15 minutos, pero la realidad es diferente para quienes tienen que pasar dos o tres horas en tranque desde Panamá Oeste hasta Panamá Centro y viceversa solo por trabajar, por lo que han recibido el nombre de “ciudades dormitorio”.