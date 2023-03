¿Qué tan ciertas son las ventajas que recibirá el Estado por el nuevo contrato con Minera Panamá?

Ciudad de Panamá, Panamá/Bajo el nuevo contrato minero con el Estado panameño la empresa Minera Panamá pagará regalías entre el 12% al 16% en funciones a la ganancia bruta y pagará impuestos sobre la renta, de dividendos, de remesas e ITBMS por compras.

No obstante, para Rodrigo Noriega, abogado y columnista, pese a toda esta serie de ventajas que contempla la nueva concesión, giran temas preocupantes, pues a su consideración, la minería metálica a cielo abierto no es una apuesta sostenible ni viable para Panamá.

Y es que, el país es una de las naciones más pequeñas del mundo que practican este tipo de minería.

Según Rodríguez, es refutable que la explotación minera en el país se esté haciendo en la mitad de un bosque tropical y en una zona altamente lluviosa.

Recordó que los acuerdos logrados esta semana se alcanzaron tras “14 meses tirados a la basura”, luego de que el Gobierno tomó medidas de fuerza, cuando el 14 de diciembre de 2022 el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ordenó el cese de las operaciones comerciales de la minera.

El jurista y comunicador social consideró que aún se está en una etapa preliminar y no se debió decir que se había llegado a un acuerdo, puesto que hay términos en el contrato que preocupan.

Términos preocupantes

Tales como, el aparente aumento del área de explotación, los minerales asociados, y la durabilidad del contrato a 40 años cuando más o menos la explotación minera debe estar entre 30 a 35 años.

A esto se suma el tema de los fideicomisos, para Noriega el fondo de $187 millones que se va asignar a la Caja de Seguro Social no cubre ni el 12% del déficit anual del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte

Por otra parte, está el aumento permanente para los jubilados y pensionados, que tiene su deficiente para el año en que el precio del cobre sea menos a $3.25 y ya el Estado tiene la vigencia del aumento. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a tener que pagar el Estado?

También a su parecer hay una serie de fondos muy generosos para los distritos rurales de Donoso y Omar Torrijos, los cuales cobrarán 20% de los fondos de la concesión. Cuando se debió hacer una distribución más genérica unas gotas para los distritos y más dinero para las provincias.

“Esos fondos van a producir despilfarro porque esos municipios no cuentan con una sociedad civil preparada, ni planes de planificación”, aseveró.

Por consiguiente, concluyó que el problema de Panamá no es que no vengan inversiones extranjeras, o que no haya fuentes de empleo, sino es que lo que hay y ya tenemos en la mano no sabemos usarlo.

Recomendó que mantener a empresas factibles dentro del país, a expensas de romper pactos de exclusividad con clientes, afiliados al Partido Revolucionario Democrático, debe ser prioridad para el gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo.

“No se puede perder una inversión extranjera por hacer negociados”, puntualizó.