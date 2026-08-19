Contenido Exclusivo: Viviendo contra el reloj, Panamá Oeste

Datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) contabilizan un aforo de 160,000 vehículos diarios movilizándose entre la capital y Panamá Oeste.

Cada mañana, antes de que aparezcan los primeros rayos del sol, las luces de miles de hogares en Panamá Oeste se encienden. Para más de 100,000 conductores y miles de usuarios del transporte público, la jornada no empieza en la oficina ni en las aulas, sino en la Interamericana y la Vía Centenario: una travesía diaria donde se cruzan el cansancio, la rutina y la necesidad de llegar a tiempo.

Según proyecciones del INEC basadas en el Censo de 2023, la población de Panamá Oeste alcanza los 807,284 habitantes. De este total, la masa laboral se estima en 362,000 personas, de las cuales cerca del 80% se desplaza a diario hacia la Ciudad de Panamá para trabajar, estudiar o atender citas médicas.

La travesía de Ramiro Chirú: de La Chorrera a Amador

El caso de Ramiro Chirú, residente en la barriada Juan Pablo II en La Chorrera, refleja la odisea de la movilidad en el sector oeste. Su trayecto hacia su puesto de trabajo en Amador se convierte en una carrera de obstáculos que incluye cuatro transbordos:

Punto de partida: Salida de la Barriada Juan Pablo II.

Salida de la Barriada Juan Pablo II. Primer tramo: Bus interno hacia el Parque Feuillet.

Bus interno hacia el Parque Feuillet. Segundo tramo: Bus de la ruta Panamá – La Chorrera hasta la Gran Terminal de Transporte de Albrook.

Bus de la ruta Panamá – La Chorrera hasta la Gran Terminal de Transporte de Albrook. Tramo final: Metrobús desde Albrook hasta Amador.

Aun sin haber iniciado su jornada laboral, el agotamiento físico ya se hace sentir. Historias similares se repiten con usuarios que viajan desde puntos más distantes, como el caso de Artemio, quien se desplaza diariamente desde Cirí Grande, a casi 50 kilómetros de la capital, para conectar con las rutas principales en El Espino de La Chorrera.

Cifras del colapso vehicular y restricciones en el Puente

Datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) contabilizan un aforo de 160,000 vehículos diarios movilizándose entre la capital y Panamá Oeste:

Vía de Acceso

Volante Vehicular Diario

Puente de las Américas

100,000 vehículos

Vía Centenario

60,000 vehículos

El panorama se ha complicado tras las restricciones de paso a vehículos pesados en el puente de las Américas, medida que incluye a los buses de gran capacidad. Esto obliga a modificar las rutas habituales hacia la Vía Centenario, aumentando los tiempos de traslado y la afectación a la flota del transporte público.

Lo que en condiciones normales de fluidez representaría un recorrido de 35 a 45 minutos para cubrir los 38 kilómetros entre La Chorrera y la Ciudad de Panamá, en horas pico se transforma en 2 horas o más de congestión vehicular.

El impacto en la salud mental: Tranque y Burnout

El impacto de esta crisis de movilidad va más allá de la pérdida de tiempo. Un estudio reciente del portal de empleos Konzerta revela que el 79% de los trabajadores en Panamá experimenta el síndrome de Burnout (agotamiento extremo físico, mental y emocional provocado por estrés crónico).

Expertos en salud mental del Complejo Hospitalario advierten que sumar más de cuatro horas diarias de traslado a la jornada laboral acelera el desgaste emocional y deteriora de forma directa la calidad de vida del ciudadano.

Carlos Saavedra dijo que esto puede provocar problemas de memoria, de concentración, indecisión y fatiga mental.

ATTT defiende avances mientras la población espera el Metro

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Nicolás Brea, asegura que con el alto costo del combustible y las restricciones de equipo pesado, el tráfico vehicular ha disminuido.

Esto, pese al clamor de los usuarios por una mejor frecuencia de buses y menores tiempos de espera, voceros de la ATTT sostienen que la movilidad en el sector ha registrado mejoras puntuales producto de los operativos y ajustes viales en las horas de mayor flujo.

Mientras las soluciones definitivas avanzan, miles de residentes en Arraiján y La Chorrera mantienen la mirada puesta en la futura puesta en marcha de la Línea 3 del Metro de Panamá, proyecto llamado a transformar la conectividad del sector oeste y devolver a miles de familias algo fundamental: tiempo y calidad de vida.