Extracción y tráfico de órganos: ¿Qué implica y quiénes son vulnerables?

Ciudad de Panamá, Panamá/Una delgada línea se traza entre el delito de trata de personas y el lucrativo negocio de extracción y tráfico de órganos que, aunque en Panamá no existen investigaciones abiertas al respecto, no quiere decir que no se esté dando, de acuerdo con lo indicado por el director Regional de Crime Stoppers International para El Caribe, Bermudas y América Latina, con sede en Panamá, Alejo Campos.

En el caso de que esté ocurriendo, según explicó el experto a TVN-2.com, podría llegar a ser en órganos muy menores, porque no hay espacios de alta complejidad para poder hacer una extracción ilegal de un corazón o hígado, que implican muchos más riesgos.

No obstante, lo que sí podría estarse gestando desde Panamá es el reclutamiento de víctimas, que luego son sacadas del país, para que en otra nación con mayor capacidad se pueda hacer esta extracción y posterior venta de órganos.

Flujo migratorio, un enganche para este delito

También se convierten en víctimas aquellas personas que vienen en flujo migratorio irregular, provenientes de América del Sur y que pasan por Panamá, hacia países donde posteriormente se les realiza esa extracción.

“Podría ser que muchas de las personas que han estado desapareciendo en la selva de Darién, o que sus cadáveres aparecen en algún momento, que sus órganos pudiesen haber sido extraídos, dado que lastimosamente Colombia tiene un mercado muy ligado al tráfico de órganos”, reiteró Campos.

Recordó que, la extracción no solo implica órganos, sino también sangre. “Hay muchas personas que se les saca la sangre para venderla”. Igualmente, la piel el órgano más grande del cuerpo humano y las células, en el caso de gametos para reproducción.

En cálculos, si se suma todos los órganos del cuerpo que son vendibles en el mercado ilegal podría estar llegando a un valor de $500,000, dependiendo del mercado.

Así las cosas, los órganos más vendidos o comercializados siempre son:

Las córneas

Los riñones

Tendones y tejidos

El hígado

Los pulmones

Y el más costoso, el corazón

Una córnea podría estar valorada en $30,000 dólares ($15,000 c/u) y los riñones más o menos están rondando el mismo valor.

“Lo interesante es que la suma de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, el crimen organizado lo puede comercializar por medio millón de dólares”, sostuvo Campos.

¿Quiénes están detrás de la compra de estos órganos?

Son los sectores económicos que tienen dinero, acceso y determinados poderes que permiten a través de mecanismos de corrupción que se hagan o no, registros en los hospitales públicos o privados, para que esta ilegalidad suceda, los que están detrás de la adquisición de estos órganos.

Los órganos siempre van de los países más pobres con personas con más necesidades, hacia los países más ricos que son los que pueden pagar por esta ilegalidad.

El tráfico de órganos también se origina producto de la escasez que existe en los bancos de órganos legales a nivel mundial, esto porque los seres humanos cada vez deciden ser menos donadores de órganos y por el escepticismo o el temor que existe de que algo pueda ocurrir al sufrir un accidente o alguna situación en donde se exponga la vida del donador.

“Todo esto lo que ha generado es una escasez de órganos legales y lo que hace que mucha gente que necesita de un órgano legal se anote en la lista de espera, sin embargo, como este mecanismo falla, entonces, muchos de los que tienen dinero acceden a la alternativa de conseguir ese órgano en un mercado negro”, puntualizó.