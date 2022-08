La historia del polémico fotógrafo que retrató el Panamá de 1875

Ciudad de Panamá, Panamá/Es fácil imaginar la sorpresa de la gente de Panamá cuando, en 1875 se encontraban por la calle con un singular personaje alto, delgado de larguísima barba blanca, que manipulaba un extraño artefacto: una cámara.

En ese entonces la fotografía, para la mayoría de las personas era magia, novedad, un invento al mismo nivel que el ferrocarril o el barco de vapor. Pocos entendían en el siglo XIX que este nuevo arte se convertiría rápidamente en un medio para la circulación de imágenes que transportaría a sus espectadores hacia otros mundos. Y en este caso, ese otro mundo éramos nosotros.

Es así como el 16 de marzo de 1875 el periódico The Panama Star le da la bienvenida a Eadweard Muybridge un famoso fotógrafo e investigador británico, enviado por la Pacific Mail Steamship Co. y la Compañía del Ferrocarrill de Panamá para publicar álbumes que despertaran el interés de inversionistas y visitantes a lo largo de sus rutas de transporte en el Pacífico.

“Es muy gratificante saber que vino para mostrar imágenes de todos los sitios curiosos que un viajero del ferrocarril o de los barcos de la Pacific Mail puede apreciar y tener a su alcance durante su travesía de Nueva York a San Francisco a través del Istmo”, destacó el diario.

Promover la ruta

El propósito principal de su viaje era la promoción del trayecto por Panamá, aunque también pasó unos meses fotografiando varias ciudades de Guatemala.

Como el tránsito a través del istmo había disminuido considerablemente las empresas de transporte esperaban que las vistas de un “artista de su estatura” despertaran interés por la aventura tal como lo había hecho en California con sus impactantes imágenes de parajes exóticos del valle de Yosemite.

Llegó en el vapor “Montana” procedente de San Francisco y tal como Mónica Guardia destaca en un artículo en La Estrella de Panamá, “a los 6 días de su llegada, ya Muybridge había comenzado a capturar imágenes de las viejas ruinas, de los conventos, las iglesias y otros edificios”.

El historiador Alfredo Castillero Calvo en el libro Panamá a través de la fotografía 1860-2013, detalla que el fotógrafo “estuvo en Taboga, en las ruinas de Panamá la Vieja, en la boca del río Chagres, y en Panamá recorrió prolijamente las calles, fotografió murallas, viviendas, edificios públicos y privados e iglesias”.

“Pocos testimonios gráficos muestran con tanta elocuencia el ambiente urbano de la ciudad de Panamá en aquel entonces. Sin embargo, en sus fotos se observan ausencias que podrían explicarse por el propósito de su encargo. Salvo una toma en la plaza mayor con una suerte de revista militar (que él afirma se hizo en su honor) y un puñado de curiosos frente al Grand Central Hotel, no se ve gente en las calles. Tal vez lo hizo a propósito. No hay fotografías de personajes conspicuos ni se registra algún evento especial. No había llegado para eso. El año en que llegó Muybridge la economía del país se encontraba en un mal momento y los años de bonanza de La California habían quedado atrás”, destaca el historiador.

Durante los meses que Muybridge estuvo en Panamá hasta su regreso a San Francisco, The Star publicó constantemente los movimientos del fotógrafo y promocionó su trabajo: “aquellos que tienen un interés en las finas artes y al mismo tiempo desean obtener una muestra histórica del Panamá de 1875, pueden ordenar el número de copias que deseen, las que serán enviadas de San Francisco, impresas bajo la vigilancia del mismo señor Muybridge”, publicaba.

De acuerdo con Castillero Calvo, la mayoría de las fotografías de Muybridge sobre Panamá se conocen por los álbumes que le encargaron y se conservan en varios museos, universidades y bibliotecas estadounidenses.

En el album Isthmus of Panama and Central America publicó 66 fotos de Panamá incluyendo 35 edificios de la capital.

En Panamá, sus fotos se podían conseguir en conjunto o en forma individual en el popular formato estereoscópico, una especie de postal doble en el establecimiento comercial de Henry Ehrman.

Aquí es interesante aclarar que el formato estereoscópico consistía en dos imágenes un poquito diferentes que cuando se veían a través de un visor llamado estereoscopio, se combinaba para dar la ilusión de tercera dimensión. Estos aparatos eran muy populares y comunes en algunos hogares. No eran considerados arte, sino entretenimiento y fueron muy importante para la cultura visual de la época.

La sombra del escándalo

Sin embargo, el viaje se vio ensombrecido por el escándalo. Justo antes de llegar a Panamá, Muybridge fue juzgado en California por asesinar de un tiro de su amigo Harry Larkyns, que era amante de su esposa Flora y de quien sospechaba era el verdadero padre del hijo de la pareja.

En el juicio realizado en febrero de 1875, su abogado defensor argumentó “incapacidad mental” apoyándose en un aparatoso accidente de coche sufrido por Muybridge en 1860 y que le produjo severas heridas en la cabeza, así como trastornos por los que padecería secuelas durante casi toda su vida.

Varios amigos cercanos declararon en el juicio detallando el dramático cambio de personalidad sufrido por el acusado tras el accidente transformándose en un hombre inestable y errático.

Pero todo el esfuerzo fue en vano. Muybridge echó por tierra su propia defensa al declarar que actuó con alevosía y premeditación cuando disparó contra Larkyns.

Al final fue declarado no culpable por el jurado que consideró que se trataba de un “homicidio justificado”, explicando que “si el veredicto no estaba en concordancia con la ley, estaba en concordancia con las leyes de la naturaleza humana y que no podían castigar a una persona por hacer algo que ellos mismo harían en circunstancias similares”, publico el Chicago Daily Tribune del 18 de febrero de 1875.

Chorros de tinta fueron publicados en los periódicos estadounidenses con todos los detalles escabrosos sobre el caso mientras el protagonista de “uno de los mayores escándalos” viajaba por Panamá y Centroamérica. Además, su esposa Flora falleció mientras Muybridge se encontraba en Centroamérica y su hijo tuvo que ser recluido en un orfanato.

Por lo que su viaje a Panamá era una especie de “exilio” y, de alguna manera buscaba, “ordenar su vida y regresar a demostrar sus habilidades como fotógrafo”, apunta el escritor Robert D. Aguirre en el libro Mobility and Modernity: Panama in the Nineteenth Century Anglo-American Imagination.

Para este autor las fotografías de Muybridge en Panamá son imágenes potentes a veces perturbadoras y llenas de contradicciones. Muestran una región atrapada entre la tradición y la nueva tecnología que alteró, pero no la transformó.

Precursor del cine

Más adelante Muybridge se destacaría por sus experimentos sobre la cronofotografía que sentaron las bases para el posterior invento del cinematógrafo.

Es considerado el inventor del primer proyector de fotografías animadas y precursor del cine. Publicó varios libros como The Horse in Motion, The Attitudes of Animals in Motion y Animal Locomotion en 1887.

Algunos de sus seguidores afirman que aunque las fotografías tomadas en Centroamérica en 1875 no son muy conocidas ya que se realizaron pocas copias, se cree que durante este periodo él desarrolló su habilidad de tomar fotografías de forma más rápida, debido al requisito de que estos procesos se realizaran a bordo de embarcaciones o locomotoras en constante movimiento.

Tal y como señala Castillero Calvo Panamá empezó a ser bastante fotografiado a partir de la década de 1860. A lo largo del siglo XIX Panamá tuvo el privilegio de ser retratada por algunos de los fotógrafos más eminentes del siglo como Muybridge y Tomothy O’Sullivan.

Las fotografías de Muybridge de Panamá son realmente iluminadoras. A través de ellas podemos ver cómo era la ciudad y sus alrededores, cómo eran sus habitantes, pero sobre todo su forma de vida y la cultura que fue enriqueciendo el desarrollo de la identidad panameña antes de nuestra separación.

Se trata de documentos que nos ayudan a conocer mejor nuestra historia para así poder entender nuestro presente.

