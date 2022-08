El asesino silencioso que acabó con la vida de más de mil personas en el 2020

Ciudad de Panamá, Panamá/La hipertensión es un problema de salud pública que sin un diagnóstico o un buen seguimiento puede llegar a cobrar la vida de quienes la padecen. A esta condición médica se le conoce como el “asesino silencioso” porque no muestra síntomas tempranos que indiquen que algo anda mal dentro del organismo.

Una experiencia que vivió en carne propia Pablo, un hombre de 52 años de edad, quien sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó incapacitado de por vida. Gustoso del alcohol y el cigarrillo nunca tuvo un síntoma que lo llevará a sospechar que padecía de hipertensión.

Aunque a Pablo el accidente cerebro vascular no le afectó el sentido del habla o su capacidad motora el médico le dijo que ya no puede trabajar, por lo menos en el área de la construcción en la cual se desempeñaba, y diariamente debe tomar unas 15 píldoras para, entre otros aspectos, regular la presión arterial y el colesterol. Los síntomas de mareo y dolor de cabeza que a veces se les presentan lo obligan a buscar atención médica inmediata.

La incapacidad para realizar las actividades a las que estaba acostumbrado y el costo de mantener una enfermedad con ayuda de familiares porque no cuenta con los recursos económicos propios son una consecuencia directa de no detectar a tiempo que padecía de hipertensión, debido a que no se hacía chequeos médicos.

Unas 800,000 muertes anualmente provoca la hipertensión en América Latina y El Caribe.

En Panamá, esta enfermedad le cobró la vida a 1,134 personas el pasado 2020, pero también se considera el detonante de otras patologías graves como los accidentes cerebrovasculares, los infartos, cardiopatías, padecimientos isquémicos del corazón, insuficiencia cardíaca y arritmias, los cuales también dejan saldos fatales.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República del pasado son claras y alarmantes en relación al número de personas que fallecieron como consecuencia de una enfermedad hipertensiva (1,134), pero también aquellas en que este padecimiento es un factor de riesgo como la más conocidas las isquémicas del corazón y los accidentes cerebrovasculares.

Los datos recogidos por el INEC de parte de las instituciones sanitarias indican que en el año 2020 murieron 2, 018 personas por enfermedades isquémicas del corazón o lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) define como “condiciones que implican el estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos, causada por daño al corazón o a los vasos sanguíneos por arterosclerosis”, [ la cual se produce cuando el grosor de las paredes aumenta o pierde elasticidad]. A la vez los clasifica las muertes por la forma en que la enfermedad se presentó: Aguda (1,490) crónica (509) y otras patologías isquémicas, las cuales no detallan (1,514). Los accidentes cerebrovasculares, por su lado, causaron 1,767 decesos en el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, la hipertensión no es un problema propio de Panamá, sino regional porque de acuerdo a la OPS unos 250 millones de personas en América Latina y el Caribe padecen de hipertensión y de estas mueren 800,000. El 30% de la población adulta desconoce que padece de esta enfermedad.

“La presión arterial es la fuerza que ejerce contra la pared arterial la sangre que circula por las arterias. La presión arterial incluye dos mediciones: la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón (momento de presión máxima”, y la presión diastólica, que se mide durante el proceso de descanso entre los latidos (momento de presión mínima). Primero se registra la presión sistólica y luego la presión diastólica”, indicó un reporte de la OPS.

Se considera que una persona tiene la presión arterial alta cuando los valores son mayores a 130 mm Hg/80mm Hg la mayoría de las veces que se hace la medición.

De hecho, en un discurso sobre el tema la directora de la OPS, Carissa F.Etienne, además de dar las cifras sobre cuántas personas en la región padecen de hipertensión destacó que “en la mayoría de los países, las tasas de control de la presión arterial son inaceptablemente bajas”.

Mientras, en Panamá, el cardiólogo, Julio Effio, explicó que la hipertensión arterial es una enfermedad “con alta prevalencia” entre la población, esto significa que no es extraño que la mayoría de las personas conozcan a otra persona con hipertensión arterial. Se estima que la padecen unos 800,000 panameños, pero no todos lo saben o la mantienen controlada.

Effio añadió que la enfermedad puede traer complicaciones severas a corto y largo plazo porque lo que causa es una inflamación en la parte interior de las arterias y promueve que el colesterol se adhiera en su parte interior para formar lo que denomina “placa de colesterol” que con el paso del tiempo va a obstruir el flujo de sangre a través de la arteria y entonces ocurren los infartos. La presión arterial no controlada también afecta el riñón.

“Es difícil estimar cuántas personas que padecen de hipertensión arterial se encuentran sin control porque en Panamá no hay censo nacional de enfermedades crónicas, pero a nivel mundial se estima que en un tercio de las personas que tienen hipertensión arterial no saben que tienen esta enfermedad y de los pacientes hipertensos ya diagnosticados sólo un tercio tiene la presión por debajo de los límites de control que es por debajo de 140 mm Hg”, indicó Effio.

No obstante, los chequeos médicos periódicos, una dieta saludable, hábitos de vida saludable, dejar de fumar, bajar el consumo de bebidas alcohólicas , reducir el consumo de sal en las comidas, hacer ejercicios y un estilo de vida saludable se cuentan entre las acciones que contribuyen a evitar la enfermedad y a mantenerla controlada cuando se diagnóstica.