Panamá: Transmisión comunitaria y VIH en viruela del mono

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) anunciaron ayer el noveno caso de la viruela del mono, mientras confirman la existencia de transmisión comunitaria en el país y TVN-2.com conoció que el 40% de los infectados porta el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

El caso más reciente de esta enfermedad, presente en el país desde el pasado mes de julio, se presentó en un extranjero de 50 años de edad con residencia en el país, quien mantiene antecedentes de viaje a Europa donde pudo adquirir la infección que descubrió el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud el pasado 27 de agosto.

El Minsa reportó además la existencia de transmisión comunitaria dado que se detectó la infección en dos pacientes que mantenían una relación entre ellos. “Un paciente positivo contagió al segundo, pero reitera [el comunicado] que ambos casos ya fueron publicados de manera oficial y oportuna”.

Por su parte, el jefe del Servicio de Infectología del Hospital del Niño, Xavier Sáez Llorenz, explicó que el 40% de los pacientes afectados con la viruela del mono en el país portan el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), una situación parecida a la que ocurre en África donde la enfermedad tiene más de 30 años de existir y muchos de los afectados también son VIH positivo.

Sobre el tema ya hay estudios que confirman este comportamiento. De acuerdo a una publicación reciente de The New England Journal of Medicine de expertos de la Universidad Queen Mary de Londres, “los números muestran que el 98% de los pacientes se declararon homosexuales, bisexuales u hombres que tienen sexo con otros hombres y el 41% eran VIH positivos”.

“El contagio es por contacto íntimo en relaciones sexuales y hasta en la saliva se ha identificado el virus. De hecho, se debate si debería ser una enfermedad de transmisión sexual y no solamente por contagio con las lesiones. Hay lesiones en la boca por eso se debate si también se debe considerar una enfermedad de transmisión sexual”, indicó Sáez Llorens.

Aunque se desconoce cómo y dónde surgió el caso que generó el “brote epidémico” que afecta a más de 100 países, la viruela del mono es endémica en África desde hace unos 40 años, explicó el médico, quien agregó que la enfermedad no apareció de la nada.

De hecho, expresó Sáez Llorens, se especula que comenzó a diseminarse en Estados Unidos o Europa con alguien que es de África o por medio de una persona que tuvo contacto con algún infectado de este continente y después se extendió a través de las redes sexuales de hombres que tienen sexo con hombres.

Relacionado Lo que debe saber del contagio de la viruela de mono en niños

“Es fácil estar en un país hoy y mañana en otro. Hay mucho tráfico aéreo y el cambio climático también influye en que los virus salten de los animales y comiencen a infectar humanos o salgan de su hábitat. Los portadores de este virus son roedores, ardillas y hámster. Los monos se enferman al entrar en contacto con los vectores infectados”, indicó el médico.

Al respecto, la directora de la Asociación Viviendo Positivamente y miembro de la Sociedad Civil Unificada de VIH, Dayra García, calificó de alerta y un motivo de preocupación la “nueva” infección de transmisión sexual.

La organización, parte de la sociedad civil, trabaja con lo que llaman poblaciones claves de hombres que tienen sexo con hombre, trabajadores sexuales y mujeres trans.

García expresó que la viruela del mono es una enfermedad que “esta golpeando” no solo a las poblaciones claves con las que ellos trabajan, porque no es una patología exclusiva de estos grupos, sino que puede afectar a todos los que tienen relaciones sexuales.

Basado en esto García indicó que como una organización de la sociedad civil están pendientes de todas las estrategias que implemente las autoridades sanitarias para prevenir esta enfermedad y divulgarlas a la poblaciones con las que trabajan.

En ese sentido, expresó que tienen acercamiento con las autoridades de salud para articular acciones en miras a la prevención, pero también a evitar muertes por esta causa. "Vamos a estar allí brindando respuestas", puntualizó.

Al respecto, el Minsa realizó una serie de recomendaciones para buscar atención médica ante la sospecha de padecer de la viruela del mono como el estar pendiente de erupciones, evitar intercambio de saliva y de fluidos corporales, el contacto de piel, sangre, ropa u objetos que utilizó la persona.

También le piden a la población no automedicarse y ante la sospecha de síntomas como lesiones en la piel, fiebre alta, dolores musculares o ganglios inflamados, asistir a un centro médico para recibir atención inmediata y descartar que pudiese ser herpes, sarampión, varicela, entre otras con las que puede confundirse.