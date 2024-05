El descuento salarial a diputados que nunca vio la luz en la Asamblea Nacional que se va

En la Asamblea Nacional espera una lista de más de 100 proyectos de ley que quedaron pendientes de discusión, y no precisamente por falta de tiempo. Uno de estos fue el proyecto de ley 098, presentado en septiembre de 2019, pero engavetado desde 2021.

Ciudad de Panamá/A pesar de que el proyecto de ley 098, propuesto por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, que modificaba y adicionaba artículos a la ley que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional fue presentado solo dos meses después de instalada la primera legislatura en septiembre 2019, ha permanecido engavetado desde 2021 hasta el presente.

¿Qué motivó esta decisión por parte de la actual Asamblea?

La propuesta, que buscaba modificar y agregar disposiciones al RORI con el objetivo de mejorar el funcionamiento y la transparencia de la institución legislativa, logró pasar el primer debate en septiembre de 2021, sin embargo, hasta la fecha sigue pendiente el segundo debate, por lo cual tocará a la nueva administración continuar la discusión, teniendo en cuenta que las sesiones plenarias finalizaron el pasado 30 de abril.

Para Walkiria Chandler, diputada electa por el circuito 8-3, la falta de discusión de este tipo de propuestas se traduce a la “voluntad política de los miembros de la Asamblea”.

El proyecto propone, entre otros puntos, el descuento salarial a los diputados que no asistan a su labor legislativa. Vásquez, había planteado la implementación de la norma tal y como sucede en las empresas privadas con los colaboradores que, si en algún momento por motivos no justificados, no llegan a su jornada laboral, se procede con el descuento del día de trabajo.

El principal punto era para mí el espíritu, se trató de impulsar que el diputado que no va, no cobra, pero muchos diputados tradicionales no estaban de acuerdo. Parte de los que buscamos es eliminar es el estatus de privilegios de los diputados”, indicó.

Sin embargo, a pesar del respaldo de varios diputados que apoyaron la iniciativa, en su momento, nunca avanzó la discusión del mismo. Pero, ahora, con la llegada de una bancada independiente mayoritaria, la situación podría cambiar.

Cuando la Asamblea quiere pasar un proyecto, lo pasa, eso lo sabemos todos”, aseveró Chandler.

Para conocer la propuesta completa acceda al siguiente archivo: 👇

Documento Propuesta de ley de reformas al Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional de Juan Diego Vásquez Consúltalo

¿Darán prioridad a este proyecto las caras nuevas de la Asamblea?

El próximo 30 de junio acabará un periodo legislativo cuestionado en reiteradas ocasiones por la falta de transparencia y de representación social. La situación con el contrato minero socavó las últimas gotas de credibilidad que tenía la población en la institución, cuya labor principal es expedir leyes en representación de todo el país.

Actualmente, la Asamblea está conformada por 71 diputados, teniendo como mayoría al partido PRD con 35 miembros, 18 de Cambio Democrático, 8 Panameñistas, 5 Molirenas y 5 independientes.

Sin embargo, ahora, la mayoría que llegará al Legislativo es de la línea independiente, no del partido Realizando Metas, cuyo candidato presidencial resultó ganador en las elecciones generales.

En ese orden de ideas, Chandler aseguró que sin lugar a duda la discusión del proyecto 098 será retomada y se impulsará el proyecto para que logre pasar los tres debates reglamentarios.

Chandler reconoce que en este nuevo quinquenio, habrá oposiciones internas, pero aun así, continuarán tratando de reactivar el debate de este y otros proyectos que buscan más transparencia y eficacia en la función de los diputados y que no “prive la ley de la chequera”.

Es un compromiso de la bancada de la libre postulación. Lo importante es lograr que supere los tres debates. Va a depender de que ellos quieran hacer proyectos pensando en el país”, agregó.

Relacionado Betserai Richards afirma que llevará la bandera dentro del Legislativo para modificar su reglamento interno

Directiva de la Asamblea

Hasta ahora, el líder de la coalición Vamos y proponente del proyecto 098 ha dicho que la bancada de los diputados electos por la libre postulación buscará presidir la Junta Directiva de la Asamblea, toda vez que reconoce la importancia de esta sección en el planteamiento de leyes esenciales de interés social. De momento, Vamos no ha decidido quién será su jefe de bancada, tampoco quién será postulado para la presidencia de la Asamblea.

Sin embargo, por otra línea política, el diputado electo por el partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, también aspira llegar a la presidencia de la Asamblea. Aunque para él la discusión del reglamento interno es “estéril”, y considera que tal y como está no es un problema, tampoco es una prioridad para el país.

He escuchado a diputados priorizar la discusión estéril en mi opinión de que hay que reformar el reglamento de la Asamblea, tenemos que priorizar el tiempo y los recursos de la Asamblea en los temas que realmente van a cambiarle la vida a los panameños”.

De acuerdo con Camacho, se ha reunido con actores de otros colectivos como el PRD, Molirena, Panameñistas, incluso con diputados electos por la libre postulación, y les ha planteado sus aspiraciones de ser el presidente de la Asamblea, transmitiéndole su rol y su interés de “trabajar por Panamá, priorizando los intereses de los panameños”.

Diversos sectores de la sociedad civil organizada han expresado su descontento ante la falta de avance de una serie de propuestas que reposan en las gavetas de la Asamblea, que forman parte de la restructuración social y política que solicitó la población en las urnas el 5 de mayo. Entre ellos, se encuentran los proyectos que buscaban transparentar el otorgamiento de becas y auxilios económicos y la ley de extinción de dominio que busca evitar el financiamiento del crimen organizado y la corrupción. Algunos diputados han señalado que esta inacción refleja la falta de compromiso con la transparencia y la mejora institucional en la Asamblea Nacional.