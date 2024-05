Retos del nuevo gobierno | Cerro Patacón: ¿una emergencia ambiental ignorada?

Ciudad de Panamá/El problema del cerro Patacón, el vertedero a cielo abierto más grande del país, en donde se dispone al menos el 40% de toda la basura que se genera a nivel nacional, lo que representa entre 2 a 3 mil toneladas de desechos diarias, fue la razón principal por la que la administración del presidente Laurentino Cortizo declaró “emergencia ambiental”.

Los reiterados incendios que ocurrieron en los meses de verano, que provocaron que la ciudad capital permaneciera bajo una nube de humo tóxico, provocando afectaciones respiratorias en la población, llevó a que el Consejo de Gabinete aprobara una contratación de los bienes y/o servicios que se requieran para enfrentar las afectaciones relacionadas a la declaratoria de Estado de emergencia ambiental en el cerro Patacón.

Según la resolución del 30 de marzo de 2024 que aprobó estas contrataciones, se destinaron 3 millones de dólares, estableciendo un calendario de 60 días para realizar las mismas.

“Una vez concluido este término, las entidades a las que se refiere el artículo anterior deberán presentar al Consejo de Gabinete un informe detallado de las contrataciones realizadas, el cual será publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamáCompra", a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a los de su presentación”, establece la resolución.

La indicación establece que se haría bajo la figura de procedimiento especial de adquisiciones, o sea, por medio de un proceso de selección de contratista. El plazo para este proceso habría finalizado a finales de mayo.

No obstante, ahora, con la orden del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, de suspender los actos de licitación, adquisiciones, contrataciones públicas y cualquiera iniciativa de gasto nuevo, se desconoce si el proceso de contratación logró llegar a su fase final o si fue paralizado.

(Al cierre de esta nota se intentó contactar al administrador de la Autoridad de Aseo, Urbano y Domiciliario (AAUD), Rafael Prado, para conocer el estado de la cuestión, sin embargo, no obtuvimos respuestas).

A pesar de ser una emergencia ambiental que requiere intervención urgente, hasta ahora pareciera ser que el problema no ha recibido la atención o tratamiento adecuado por parte de las autoridades.

Este será otro de los retos que deberá afrontar la nueva administración y los ministros designados para las carteras de Ambiente y Salud, con Juan Carlos Navarro y Fernando Boyd Galindo, respectivamente.

Mari Castillo, abogada del Centro de Incidencias Ambiental (CIAM), ha enfatizado la necesidad de actuar con celeridad en este tema.

"La ejecución y la implementación son cruciales. Desde 2017 se han recopilado datos relevantes que podrían apoyar el desarrollo de una estrategia de trabajo. Las estrategias, los planes, las visiones, ya están dentro del plan integral de gestión de residuos de 2017, realizado a través de consultoría con Ineco y que costó millones al Estado", explicó Castillo.

El plan integral de gestión de residuos no es solo una propuesta, sino una guía detallada que ya cuenta con un plan de transición para el cerro Patacón y un plan de contingencia para incendios.

"La rueda no se tiene que inventar", señaló Castillo, haciendo hincapié en que la información técnica está disponible y no se puede esperar que el nuevo gobierno simplemente anuncie nuevos planes o consultorías. La ejecución e implementación de estos planes es imperativa para enfrentar la problemática de manera efectiva.

No puede ser una contratación al aire, no puede ser un trabajo que no está enfocado en la data que ya existe y está siendo trabajada".