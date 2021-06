Laurentino Cortizo Análisis de la administración Cortizo: 'El presidente debe cambiar el rumbo y asumir su liderazgo'

Este uno de julio se habrá consumido el segundo año del gobierno de Laurentino Cortizo, en medio de una de las peores crisis económica y de salud a causa de la pandemia de la COVID-19 que ha golpeado al mundo entero. Esta peculiaridad ha provocado altas y bajas en el joven mandato que a todas luces parece sufrir un desgaste de forma muy rápida, cuando se avecinan decisiones importantes por tomar.

El analista de opinión pública, Jaime Porcell, señaló que usualmente cada administración tiene un periodo de aprendizaje que prácticamente es durante el primer año, pero la pandemia aceleró este proceso y el gobierno tuvo que dejar a un lado su falta de experiencia y tomar decisiones que correspondían a una administración más corrida y justamente han utilizado esto para justificarse diciendo que era algo que nadie esperaba.

Finanzas del Estado

En estos dos primeros años hemos escuchado al presidente Cortizo en reiteradas ocasiones hablar de austeridad y contención de gastos, sin embargo, en el momento en que la situación del país reclama que estas cosas sean una realidad, los ejemplos enviados desde el Ejecutivo y el Legislativo han sido contrarios, generando la molestia de muchos panameños que sienten que no están en el mismo barco navegando la pandemia.

A consideración del analista político Edwin Cabrera, la pandemia ha afectado la administración de Cortizo desde la perspectiva de la crisis financiera y económica del Estado, donde los panameños no están viendo el sacrificio que se le pide hacer, ya que el costo de la planilla ha aumentado, lo que parece generar mucho malestar en la población. “Eso ha marcado indudablemente a la administración Cortizo”.

El primero de julio también se cumple un año desde que el Presidente en su discurso a la nación dijo que enviaría un proyecto de ley a la Asamblea para reducir el salario de los funcionarios de alto perfil, la cual no prosperó, porque según explicaron los diputados era un proyecto que iba en contra de la ley.

Cabrera coincide en que esta propuesta era insustancial, pero destacó que el gran problema no es el salario de las personas que más ganan, sino los gastos centrales y la cantidad de funcionarios que existen, pero se preguntó ¿Cómo se bota a la gente en medio de la crisis?

También mencionó que no existe una explicación para que el Órgano Legislativo se gaste más de 100 millones de dólares anuales en presupuesto, no se le recortan los gastos de contrato ni los gastos superfluo, asegurando que con 50 millones de dólares anuales la Asamblea funcionaría de la misma manera.

A lo que se entiende es que los que administran la parte política del Estado no están haciendo los sacrificios que está haciendo la población”, acotó.

Resaltó que la contención de gastos sí era algo que podría hacer el Ejecutivo a través de decreto congelando las partidas de contratos, las partidas de viaje, recortando gastos como en la compra de automóviles, según Cabrera esto era la clave que pensó que iba a ocurrir.

Considera que tarde que temprano la administración de Cortizo nos tendrá que decir que se aumentarán los impuestos y la población preguntará cómo me aumentas impuestos si tu no haces sacrificios.

Popularidad y credibilidad

Pese que el presidente Cortizo ganó con apenas un 33% del electorado, al inicio de la pandemia, unos 9 meses después que iniciara su mandato, la credibilidad de la que gozaba era bastante buena lo que ayudó con el respaldo de las decisiones que tomó el gobierno al inicio de la pandemia, sin embargo, con el transcurrir de la misma un escándalo de supuesta corrupción tras otro han ido pasándoles altas facturas al Presidente.

De acuerdo con Cabrera, el presidente Cortizo se ha gastado muy rápido su capital político, en tanto que, al analizar el estilo, el modo de actuar y el modo de no comunicar uno concluye que con o sin pandemia la situación no hubiera sido diferente, ya que al parecer la poca información que se comparte a la población genera malestar, desconfianza y disgusto,

Él se ha gastado un capital político que no era mucho cuando ganó”, aseveró.

Destacó que escándalos como el de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), los ventiladores, el hospital modular, entre otros han tenido un costo político muy alto.

Porcell coincide con Cabrera en decir que los constantes escándalos en medio de la pandemia han debilitado la postura del Presidente, y eso ha cambiado las reglas del juego, ya que al principio de la pandemia teníamos una ciudadanía dispuesta a seguir lo que proponía el gobierno, y ahora pasamos a una situación donde la gente está desconfiada, insatisfecha con el cómo y el qué está haciendo el gobierno.

“El problema de Cortizo es la caída en barrera de su credibilidad, la gente le ha sacado la confianza y ha empezado no solo a dudar, sino a rechazar de forma muy emotiva las propuestas que vienen del gobierno”, detalló.

Mientras que Cabrera sopesó que, “si alguien está generando altos costos políticos, de confianza y de credibilidad frente a los gobernados tienes que prescindir de sus servicios porque te está generando problemas”.

Ministros de Estado

Las actuaciones de algunos ministros de Estado también han sido cuestionadas durante este periodo, aunque se pueden destacar algunas como las del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que, según la opinión de Cabrera, en esta administración se le ha metido duro al sector agropecuario que, aunque tal vez no sea suficiente y se pueda seguir mejorando, se ha tomado este tema como ningún otro gobierno lo ha hecho.

También piensa que, pese a la situación económica, el ministro Héctor Alexander, de Economía y Finanzas, está tratando de hacer lo mejor que pueda frente a este problema.

Por otra parte, Cabrera calificó como desfavorable la administración del Ministerio de Obras Públicas, destacando que la vía Interamericana y calles de la ciudad están llenas de huecos, se descontinuaron los proyectos de la administración pasada y le preocupa el tema del cuarto puente.

Mientras que reflexionaba en que hay algunos ministros de los que ni siquiera se recuerda el nombre por su pobre actuación.

Asamblea Nacional

Cuando hablamos del gobierno no solo podemos referirnos al Ejecutivo, también hay que hablar del Órgano Legislativo que juega un papel importante en la gobernanza del Estado, los contrapesos al Ejecutivo y la producción de leyes que vayan en mira a los mejores beneficios para el país.

Cabrera analizó la Asamblea partiendo desde el punto de que para las elecciones del 2019 se hizo una campaña de no reelección de diputados que logró su cometido, pues la mayoría no se reeligió, pero el resultado ha sido “un desastre, peor que la anterior”.

Conforme con el analista, que tampoco está de acuerdo con la reelección, el panameño no ha aprendido a votar.

El panameño todavía no sabe hacer una elección, se tiene una Asamblea peligrosamente cuestionada, y digo peligrosa, porque yo creo en la Asamblea como un órgano de contrapeso, pero esto ha sido un desastre y nos cuesta 112 millones de dólares al año, o sea que en los 5 años son 560 millones de dólares”, aseguró.

Prosiguió ponderando que hay un grupo reducido que hace un esfuerzo, pero la mayoría se impone y la mayoría no tiene voluntad de hacer un cambio en el legislativo.

El problema es que para los diputados el contrapeso es si no me das más contrato no te apruebo las leyes que tú quieres, ese es el contrapeso que ellos entienden y no es el contrapeso que se entiende en democracia, sostuvo Cabrera.

Porcell, por su parte señaló a la Junta Directiva del órgano que en su inicio prometieron una Asamblea de puertas abiertas, pero ante la primera crisis que tuvieron optaron por mantener cerrado el hemiciclo, luego permitieron la represión de antimotines contra jóvenes universitarios, luego con la vacunación VIP donde no dejan entrar a los periodistas generando una sospecha innecesaria y por último el Presidente de la Asamblea se va de viaje a Turquí.

A mí me parece que los diputados tienen que tener un poco más de consideración y respeto por los que están heredando”, manifestó indicando que la imagen de Asamblea de puertas abiertas está desvirtuada.

Enderezar el rumbo

Laurentino Cortizo a partir del próximo 1 de julio tendrá tres años para desarrollar su plan de gobierno, el cual de alguna manera se ha visto estropeado por la pandemia, sin embargo, el país vive momentos importantes donde se debate el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS) y la seguridad social, además, el diálogo por el Bicentenario que pretende establecer rutas hacia el futuro y en camino un posible ejercicio de constituyente paralela.

Todas estas situaciones requieren que el Presidente y su administración recupere la confianza y credibilidad que han perdido, aunque a estas alturas los analistas lo consideran un poco difícil, pero no imposible y todo depende de una sola persona, el propio Presidente de la República.

Para Cabrera enderezar el rumbo y recuperar la confianza que requiere tiene el Presidente que tomar el liderazgo de su gobierno, pero ahora mismo eso no se percibe, porque ahora se percibe que hay una especie de cúpula en su entorno que parece que está enrumbando.

“ La gente votó por un candidato a presidente y endosó el cheque a un señor que se llama Laurentino Cortizo, no a ningún vicepresidente ni a ningún ministro, se lo endosó a él, él fue el que pidió el voto y a él fue al que se le dio el voto mayoritariamente”, destacó.

Continuó diciendo que sí se puede enrumbar si el asume el liderazgo que corresponde, si no entonces seguiremos teniendo más de lo mismo.

Por otra parte, Porcell señaló que esta administración está en una situación muy difícil porque una vez que se perdió la credibilidad y no se han esmerado en recomponerla. Entonces, ante estos compromisos que se tienen con el diálogo por la CSS y el Bicentenario es difícil, pero no imposible, por lo que apela a elementos como la persuasión, la publicidad y el apoyo de sectores incondicionales.

“El camino de recuperar la credibilidad significa cambiar la dirección del gobierno y eso es algo difícil de realizar. El primero de julio si acaso el gobierno va a esbozar un pequeño reajuste para decir hice algo, pero ningún gobierno es de meter el timonaso”, puntualizó Porcell indicando que hay que esperar a ver qué es lo que pasará.

Laurentino Cortizo y su equipo de trabajo, junto con la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional tienen unos grandes retos para los próximos años y es el de recuperar la confianza y credibilidad de la población en sus instituciones, salir del profundo hueco en que se encuentra la economía, y empujar el país hacia adelante para volver a recuperar los niveles que se tenía antes de la pandemia e incluso mejorarlos.

Pero nada de esto será posible si no se cuenta con el respaldo de la ciudadanía, si no se da ese giro de timón que muchos esperan, si el gobierno no se pone al nivel de la población en estos momentos de crisis y si Cortizo no asume el liderazgo que reclama la sociedad de un Presidente de la República.