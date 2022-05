Tras la sentencia dictada por el juez Raymond Dearie a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares el pasado viernes 20 de mayo por su participación en el esquema de coimas de Odebrecht, las apuestas en el plano local corren por qué tanto harán o dejarán de hacer las autoridades panameñas con los nuevos elementos que aporta esta condena de cara a la audiencia pautada para junio.

Y es que el caso Odebrecht involucra por los menos a tres gobiernos y a los tres partidos políticos más grandes de Panamá. Abel Arcia, abogado panameño, ex fiscal de Nueva York – estado donde se condenó a los hermanos Martinelli Linares – dijo a este medio que una de las cosas que más le llamaron la atención del juicio es la forma en que operaba la constructora brasileña en Panamá, haciendo alusión al esquema de donaciones a “campañas políticas” – en plural – que luego la empresa capitalizaba adjudicándose mega obras públicas con sobreprecios.

La fiscalía norteamericana dijo que Odebrecht pagó de forma corrupta a “ mucha gente”. ¿Quién tiene entonces las manos limpias en Panamá? ¿Quién va a cerrar la puerta de la jaula? Se preguntó Arcia al tiempo que valoró que la mayor víctima en toda esta trama es realmente el pueblo panameño, al que le toca pagar la deuda de los sobrecostos con la carencia de inversión en servicios de salud, educación y demás.

“De repente lo de los hijos de Martinelli es lo más grande, pero no es lo único, no se sabe quiénes más” dijo Arcia en relación a la participación de “mucha gente” en el esquema Odebrecht que sostuvo la fiscalía en su acusación y que siguen bajo investigación en ese país.

Esa “ mucha gente” tendría que desbancar la limitada participación de funcionarios, empresarios y de la misma empresa brasileña que se recoge en el acuerdo de delación premiada que negoció Odebrecht con la fiscalía panameña bajo la dirección de Kenia Porcell, además de las multas que supuestamente debió pagar la empresa, mismas que ha incumplido por varios años.

¿Llegará esa “ mucha gente” a convertirse también en sentenciados dentro del proceso que se le sigue a Odebrecht localmente?. De acuerdo a lo declarado por el analista y abogado Rodrigo Noriega al programa Radar, el Estado panameño debería abrir otro caso por los fondos no conocidos y contratar abogados que defiendan los intereses de Panamá en otros países (EU, España, Suiza, el Principado de Andorra) para emprender la recuperación de la mayoría de fondos. “Esta es la sentencia más alta a todos los acusados confesos en el caso Odebrecht y en Panamá ni siquiera ha empezado audiencia preliminar…es una vergüenza para el país”, expresó ante las cámaras.

Carlos Barsallo, abogado y presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, también considera que esta condena dictada en Estados Unidos y los detalles que se han hecho públicos “ deberían tener una incidencia en el caso que se sigue en Panamá”, toda vez que en el expediente está señalado el expresidente Ricardo Martinelli (2009 - 2014).

Donaciones “a todos los partidos”

En cuanto al tema de las donaciones a partidos políticos, Barsallo rechaza siquiera el término donación porque se trata de dar dinero u otros activos o bienes para recibir un favor indebido que puede ir desde ganar concursos o licitaciones públicas hasta tratos especiales por parte de funcionarios que éstos no deben dar. “ Si se dio y se recibió algo a cambio, eso desvirtúa el concepto de donación”.

En una entrevista que diera Mike Munro a La Estrella de Panamá, el entonces recién contratado consultor de cumplimiento para Odebrecht, confirmó que la puerta de las “ donaciones políticas” no está cerrada del todo. “ Existe la posibilidad, pero como ahora tenemos todo el sistema de cumplimiento, sería bajo reglas muy estrictas y definidas. La donación política no es una coima en sí, debe haber algo más”, declaró en aquella ocasión.

Futuro de Martinelli Berrocal

Arcia, quien estuvo en la lectura de la sentencia de los hermanos Martinelli Linares, destacó otro momento que le sorprendió dentro del recinto, cuando los abogados defensores de cada uno señalaron algo que todo el mundo sabía pero que por primera vez se verbaliza públicamente: la identidad del familiar cercano y alto funcionario del gobierno panameño relacionado a los condenados. La declaración de los hijos de Martinelli acusando a su padre, el expresidente Ricardo Martinelli de haberlos instruido para cometer el delito, es –en palabras de Arcia– una revancha de los hijos para hundir sus aspiraciones políticas de 2024.

¿Influyó esa declaración en el tiempo de sentencia?

Arcia cree que no, que más bien la identificación ayudó a convencer al juez de que ellos no participaron de forma voluntaria sino que lo hicieron inducidos por “ un padre egoísta, insensible hacia ellos y excesivamente controlador” según la versión que dieron los hermanos Martinelli Linares y sus abogados defensores; y que ellos carecían de la fortaleza para llevarle la contraria al padre “ a quien ellos se esforzaban por agradar y por conseguir su aprobación”.

Otro punto que convenció al juez fue la cooperación de Luis Enrique Martinelli Linares con el FBI durante las investigaciones “ posiblemente contra su propio padre”, cooperación que lo llevó al punto de convertirse en un informante del FBI y llevando escondido un micrófono debajo de la ropa para grabar las conversaciones con otros involucrados, según lo declaró su abogado McGovern en la audiencia.

La fiscalía no desmintió la aseveración de la cooperación, sino que la calificó de cooperación de mala fe, lo que quiere decir que omitieron dar toda la información en beneficio de unos y en perjuicio de otros en comparación con toda la información que conocían.

Para Arcia, lo que ocurra de ahora en adelante no va a estar limitado a esta sentencia, primero porque la identidad del alto funcionario ya la sabían, sólo que no se había dicho públicamente. También porque existe una acusación en contra de él (Ricardo Martinelli) y de otras otras personas que está sellada por ahora. “ Esa acusación en contra del papá ha estado allí, por eso no viene, ni vendrá a Estados Unidos ni tampoco vendrán los otros. Ellos saben quiénes son”, concluyó.

La oficina de prensa del expresidente Martinelli emitió un comunicado posterior a la sentencia donde calificó el resultado de “favorable de acuerdo a las circunstancias” en alusión a las “excesivas pretensiones de los fiscales quienes pretendían una sentencia de más de nueve años” .

Los hijos de Martinelli pasarán 13 meses en una cárcel de Estados Unidos para completar la condena de 36 meses impuesta a cada uno. Después de eso deberán estar dos años bajo libertad vigilada.

Mientras, la población panameña apenas verá a los acusados pasar por las audiencias en el próximo mes de junio, luego de varias fechas reprogramadas, seis años después de que estallara el escándalo en 2016 y cuatro años después del acuerdo al que llegó la Fiscalía panameña con la empresa brasileña.