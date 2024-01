Economía panameña en 2024: ¿La tormenta perfecta?

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de que se declara inconstitucional la Ley 406 del Contrato Minero y comenzara el proceso de cierre de la mina, han surgido muchas voces sobre el costo que tendrá para el país. El economista Ernesto Bazán, quien también es coordinador económico para el Movimiento Otro Camino (MOCA), habló en De Frente con Sabrina Bacal, sobre las perspectivas económicas del país en 2024.

Piensa que hay tres escenarios: que el arbitraje le dé la razón por completo a la mina (que considera de baja probabilidad), que debe ser de responsabilidad compartida o algo intermedio, o que sea responsabilidad de la compañía minera, en este último, el impacto sería bastante reducido para el país, según el economista.

Para Bazán, será importante mostrar que la compañía minera y los accionistas “ya conocían la amenaza de inconstitucionalidad en el momento en que decidieron hacer las inversiones”.

“Es cierto que son inversiones de varios miles de millones de dólares, eso es verdad, pero también es cierto que en el momento en que se hicieron las inversiones, ya existía un fallo de inconstitucionalidad. Entonces, el fallo de inconstitucionalidad es previo a la materialización de las inversiones”, recalcó.

Alega que cuando los inversionistas conocen de los riesgos de un proyecto, los asumen y fueron parte de toda la estructura que se plantearon los ex concesionarios. “Me parece será tomado en cuenta, a parte de las auditorías que se harán, porque es un poco difícil entender que la compañía minera no pagó impuestos sobre la renta, hay que ver si cumplieron con todas sus obligaciones laborales, si cumplieron con sus obligaciones con el seguro social, si cumplieron con sus obligaciones legales, estados financieros, precios de transferencias, es decir, todo eso requiere una labor de auditoría que debería ser independiente, no la debería hacer el Estado panameño, porque no puede ser juez y parte”.

Sobre esto último, recomienda que la auditoría sea externa.

Bazán reiteró que es cierto que hay un impacto que no llega a incrementar ni siquiera el 1% del nivel de desempleo, sin embargo, la ley contempla en esos casos una protección para los trabajadores, quienes tienen derecho a recibir una buena indemnización.

Manifestó que en una economía donde funciona el dinamismo, la reactivación y hay confianza, “que no es el caso nuestro, lamentablemente”, estas personas pueden ser absorbidas por el mercado laboral, desafortunadamente, “esta administración no ha sido capaz de reactivar la economía” y “después de la pandemia nos hemos quedado con altísimos niveles de desempleo, subempleo y, sobre todo, desempleo juvenil”.

En tanto, Bazán adelantó que 2024 se presenta como un año de posible punto de inflexión para la economía panameña, lo que quiere decir, que se termina la administración del presidente Laurentino Cortizo y comienza un nuevo gobierno, “que ojalá sea un gobierno que trabaje de manera seria, de manera responsable y realista la reactivación de la economía panameña y que todo eso pueda ser absorbido por el dinamismo de la economía panameña, impulsado sobre todo por lo que necesita nuestro país”.

Carreteras, puentes, líneas de metro, puertos, aeropuertos, nuevos hospitales descentralizados, nuevas escuelas descentralizadas, acueductos, electrificación rural y otros altos niveles de inversión en infraestructura, es lo que a juicio del economista necesita el país y podría absorber a las personas que trabajaban en la mina.

Contar la historia hacia el exterior

Bazán piensa que hacia el exterior no se ha contado la historia como realmente es y hacia afuera se percibe como un aparente irrespeto a la estabilidad jurídica y hacia las inversiones. “Hacia dentro la historia la conocemos todos, sabemos que esto viene de fallos de inconstitucionalidad, que todo esto se hizo de una manera acelerada e impuesta, sin una buena comunicación con la sociedad, sin consulta ciudadana, conocemos lo que ocurrió, conocemos las ‘cláusulas malévolas del contrato’”.

El economista indicó que hacia afuera no ha habido esa comunicación y el responsable de hacerlo tendría que haber sido el Estado, pero es parte de la responsabilidad, no solo la administración Cortizo, sino las anteriores.

“Cuando no hay una buena comunicación, sobre todo, los observadores, los analistas y los inversionistas captan su propia percepción y su propia lectura y eso nos hace daño”, puntualizó.

Perspectivas económicas para el 2024

El año 2022 fue el año de la inflación, y Estados Unidos estuvo a punto de llegar a una inflación de 10% anual. Según Bazán, este tipo de situaciones empobrece a las familias y afecta el clima de negocios.

El año 2023 fue el de la aplicación del remedio, de acuerdo con el economista, y también fue una época de subida de intereses, el peor momento para tomar deudas.

Este 2024, para Bazán, “la medicina ya dio resultado” y la inflación que está cercana al 3% debería llegar al 2%, lo que significa que es el objetivo y la FED, que es como el Banco Central de Estados Unidos, no va a subir más las tasas y las podría bajar, recordando que es un tiempo de elecciones en el país norteamericano.

La situación, tal como explicó, puede impactar en el sentido de que si las tasas de interés comienzan a bajar por presiones políticas, lo más prudente es que se espere a que no suban, ya que la situación internacional es diferente a la local, porque la principal fuente de los bancos panameños son los depósitos a plazo fijos, que por lo general están en un periodo de seis a 18 meses.

Lo anterior quiere decir que, cuando hay cambios internacionalmente, no son automáticos en el mercado local, por ese periodo de seis a 18 meses en que las tasa ya están pactadas y no se pueden tocar. “los cambios en las tasas de interés para arriba o para abajo llegan después de unos meses”.

Este año en Panamá podrían estar llegando incrementos en tasas que son realmente del año 2023 y que tienen un efecto rezago, entonces, es probable que surjan preguntas de que por qué si internacionalmente las tasas están bajando en Panamá algunos están subiendo.

En el plano internacional se va a empezar a ver una recuperación de las economías mundiales, siempre y cuando los conflictos geopolíticos no escalen, vaticinó el economista.

Localmente, explicó, es “la tormenta perfecta”, porque “tenemos todos los males posibles”.

Proyecciones de crecimiento

En el año 2024 hay tres temas que para algunos expertos no ayudan, la minería, que deja un hueco, no se hizo nada por la Caja de Seguro Social y la sequía que afecta el Canal.

Bazán agregó que hay deudas impagas del Estado a proveedores por más de mil millones de dólares y a bancos por aproximadamente 500 millones de dólares, adicionales a la deuda que se ha venido tomando, más el presupuesto inflado que ha aumentado 3,500 millones de dólares, con respecto al año anterior, sin una buena justificación de ingresos. “Tenemos entonces la tormenta perfecta y tenemos la amenaza de la pérdida de grado de inversión”.

¿Qué podría pasar? Bazán indicó que Panamá hubiese podido crecer más o menos un 6% aproximadamente si la operación de la mina hubiese continuado, pero sin la operación minera habría que quitarle aproximadamente cinco puntos y el crecimiento podría estar entre medio punto y 1% para este año, pero no se puede olvidar que hay elecciones, y pasan varias cosas, primero las inversiones se contraen, se ponen en compás de espera hasta saber quién gana y después, dependiendo de quién gane, las inversiones pueden venir con fuerza o pueden venir con cierta timidez.

Ya para la segunda mitad del año, pronostica que dependiendo de quién gane, va a ser diferente a la primera. “No me imagino una nueva administración ganando las elecciones para seguir haciendo lo mismo que hizo la administración Cortizo, va a ser creo que algo diferente”.

Entonces ese 1% puede tener algunas desviaciones hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del resultado en el mes de mayo.

Como asesor económico de la campaña de Ricardo Lombana, el analista explicó que su salto de lo técnico a lo político lo llevó primero la invitación del candidato de MOCA, además, de tomar conciencia de que, si los profesionales no se involucran, después no tienen nada que reclamar y los resultados son los actuales, por malas gestiones en las administraciones. “Por dónde lo mires allí están los indicadores”.

Desde su punto de vista, “Panamá es un paciente que está en la UCI [Unidad de Cuidado Intensivos]”, porque se busca estabilizarlo para que pueda iniciar un tratamiento.

“El gran desequilibrio que tenemos se llama déficit fiscal. Gastamos 3,000 millones de dólares más que lo que tenemos, eso hay que reducirlo, lo que implica una reducción drástica de gastos, un plan verdadero de austeridad, reenfoque de subsidios”, puntualizó.