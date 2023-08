Lombana reafirma que no cederá su cabeza a la política tradicional

Ciudad de Panamá, Panamá/El candidato presidencial por el Movimiento otro Camino (MOCA) Ricardo Lombana, quien impactó con su tercer puesto en las elecciones generales de 2019 por libre postulación, y que para los comicios de 2024 aspirará por segunda vez a la Presidencia de la República, recalcó en el programa dominical De Frente con Sabrina Bacal, que no cederá su cabeza a la política tradicional.

Para Lombana, haber creado un partido no supone para él haber perdido parte de la mística de ser independiente, pues el tiempo ha ido demostrando cuál fue la razón de la creación de su colectivo, reconocido como tal por el Tribunal Electoral el 29 de junio de 2022. “Hoy vemos a tres candidatos presidenciales por la libre postulación que representan a partidos políticos y con un financiamiento grande detrás”, destacó.

Así las cosas, Lombana se sigue reconociendo como independiente, pero dijo necesitar una estructura nacional, pero sin clientelismo y de manera decente y con una visión de país, que es con la que según él, actualmente cuenta.

“Se ha formado un equipo sin practicar corrupción y clientelismo y ahora si estamos listos para gobernar”. — Ricardo Lombana - candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino

Presiones

Aseguró que hay ciertos grupos y empresarios del país que están asustados con la posibilidad de que el expresidente Ricardo Martinelli regrese al poder, pero quieren mantener lo mismo de siempre entonces buscan que de todas maneras haya una alianza para derrotar a Martinelli o a quien sea y el concepto no ha resultado tras 35 años efectuándose.

Las alianzas que solo son ejercicios matemáticos repartiéndose el pastel no han resultado para el país y a esas son las presiones a las que me refiero que no hemos cedido no vamos a ceder”.

Alianzas

Sobre la supuesta postura demagógica que le ha endilgado el candidato por el Partido Panameñista José Isabel Blandón al prácticamente descartar a todos los presidenciables para posibles alianzas, Lombana aclaró que él no descarta personas sino el concepto de alianza con quienes representan más de lo mismo y han sido "cómplices y parte de un sistema político que por más de 30 años ha prácticamente sangrado a una población y llevado al país a una situación límite".

Afirmó que como candidato presidencial y como Movimiento Otro Camino en las últimas semanas ha estado cerrando alianzas con dos figuras independientes y seguirá cerrándolas con otros movimientos y candidatos por libre postulación. Por tanto, hizo el llamado a otros grupos de partidos políticos que están conscientes que el sistema tradicional ya no los representan.

Contrato Minero

Para el presidenciable, Panamá debe dar un giro hacia la protección de los recursos naturales y poner el ambiente en el centro de cualquier política pública, pues es parte de nuestro destino como país y de allí debe partir nuestro desarrollo sacándole beneficio desde el turismo.

Agregó que MOCA cuenta con un equipo que desde un principio estudió el contrato, por lo que su postura es firme. "Creo que somos el único colectivo político que hasta ahora se ha opuesto al contrato y a nuevas concesiones mineras al igual que a la minería a cielo abierto en Panamá", aseguró.

Al ser consultado sobre el costo que les ha causado su postura contra el contrato minero, Lombana dijo que él no está no está en política para complacer a donantes, al tiempo que manifestó que MOCA tampoco se creó para complacer a donantes ni para complacer negocios.

Matrimonio Igualitario

Respecto a la polémica por la aprobación o no del matrimonio igualitario en el país, Lombana indicó que el tema no forma parte de lo que el Movimiento Otro Camino o su persona promueve, ni va a promover en su gobierno, es decir que no es parte de su agenda.

Sin embargo, dejó claro que no cree en ningún tipo de discriminación y apuesta a que Panamá sea un país con cero discriminación, por lo que considera se debe buscar la figura jurídica, sea la unión civil u otra para darle cobijo y tratamiento a un aspecto de derechos humanos.