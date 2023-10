Panamá enfrenta el 'peor escenario' de la crisis migratoria, advierte el jefe de misión de la OIM

Ciudad de Panamá, Panamá/El flujo de migrantes que cruza Darién ha incrementado en los últimos meses y Panamá enfrenta la llegada de miles de personas que buscan seguir su paso hacia Estados Unidos, para cumplir el sueño americano. En este trayecto por la peligrosa selva se pierden vidas y muchos también se exponen a ser víctimas de la violencia y el narcotráfico.

Giuseppe Loprete, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dijo en el programa De Frente con Sabrina Bacal, que estamos en el peor escenario y 2023 sigue siendo un año récord. “Cada año supera al anterior y ahora probablemente vamos a llegar a 500 mil antes del final del año”.

Según indicó, la mayoría son venezolanos, ecuatorianos y colombianos. Fuera de la región hay de China y de África.

“Es un flujo que está aumentando, pero de diferentes países de orígenes”, recalcó.

De acuerdo con las cifras compartidas, 50% son hombres, 30% son mujeres y 20% son niños. “Son familias que se están moviendo, son familias que están dejando todo atrás y se van buscando una mejor vida. Eso claramente es dramático para aportar apoyo humanitario”.

Siguiendo el análisis de Loprete, se trata de mano de obra que se mueve, trabajadores que están buscando una vida mejor y el flujo aumentó cuando acabó la pandemia.

En esta oleada de migrantes hay gente calificada (doctores, ingenieros) y no calificada (aquella que solo quiere trabajar en agricultura y construcción).

Explicó que el 95% está cruzando, pero hay otras personas que empiezan a regresar y buscan oportunidades y cualquier entrada económica.

Migración, el gran negocio

Loprete explicó que la crisis de la migración es aprovechada por otros sectores vinculados al tráfico y la delincuencia, porque saben que hay personas con sus sueños, por lo que estas redes buscan lucrar.

Por ello, trabajan con agencias como la Organización de Naciones Unidas, Ministerio Público y fiscalías.

“Es un negocio y es importante continuar con la información verificada, que los migrantes escuchen la historia, algunas veces dramática de abuso y todo lo que pasa en el trayecto”, sostuvo.

Cierre en la frontera ¿Es viable?

Las autoridades panameñas han manifestado que es imposible cerrar la frontera, porque Darién es una selva. Loprete dijo que es difícil, costoso y hay poblaciones que viven cerca de la frontera que son afectadas, pero, considera que se puede controlar, hacer perfil y biometría de las personas que están entrando.

Agregó que se esperan detalles sobre las medidas anunciadas, Panamá está haciendo mucho en temas de asistencia a los migrantes, aunque no hay muchos albergues y en México hay 75.

Loprete dijo que también hay que ayudar a las comunidades que se ven cada día con 2,000 y hasta 4,000 personas llegando. “Panamá está un poco en este epicentro de esta ola migratoria”.

Recientemente, los presidentes de Panamá y Costa Rica se reunieron para tocar el tema y este domingo, varios países de la región participan en México de una reunión para tratar la crisis migratoria.

Resaltó que Panamá está haciendo mucho y OIM está apoyando.

“Tenemos que hacer más, porque lastimosamente esta situación no se va a parar, va a continuar y tenemos que prepararnos por el final de año, ahora y el próximo año que también se anuncia difícil”, dijo el jefe de misión de OIM.

En cuanto a las denuncias que han surgido en medios internacionales sobre supuestos abusos de migrantes en su traslado por Panamá, Loprete dijo que es real el peligro para personas que llegan con necesidades, que son vulnerables de abuso, pero hay que trabajar para evitar esa situación, discusión que tienen con el Gobierno y entidades de seguridad. “Tenemos que hacerlo nosotros juntos, no lo podemos hacer nosotros solos ni las autoridades solas”.

Menores que cruzan solos y personas que fallecen

En este cruce por la selva hay menores que están solos, otros que se separan en el trayecto, por lo que hay un protocolo con organismos y entidades para averiguar su procedencia, por lo que en esos casos se quedan bajo la vigilancia de las autoridades panameñas.

En toda la región, con las cifras actualizadas, al menos 1,500 personas han muerto entre 2022 y 2023. “Si hablamos de Centroamérica y la mayoría de Darién, estamos a casi 400 y no son cifras infladas. Son las que manejamos porque estamos seguros nosotros, Cruz Roja y autoridades”.

“Políticas armonizadas”

Dado que un 5% se quedaría en Panamá, Loprete considera que hay muchos que se pueden regularizar, porque el mercado laboral también necesita de la migración, si no es ahora, puede ser a futuro. “Trabajos que quizás los panameños no quieran hacer más o quieran hacer otras cosas, los migrantes pueden hacerlo. No es solo el futuro, es la realidad”.

“Lo que falta ahora son políticas armonizadas para cambiar un poco la mirada sobre la migración y ver qué podemos hacer en temas de integración, en el mercado laboral, oportunidades, claramente hablamos de migrantes regulares. Si no hay vía regular lo único que se queda son vías irregulares y seguimos atendiéndolos solo de manera humanitaria en corto plazo”, insistió.