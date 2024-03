Panamá enfrenta el proceso electoral 'más complicado' y 'difícil de predecir' de la era democrática

Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso electoral no solo es el más complejo de la era democrática en Panamá, sino también el más complicado, por lo menos así lo confirmó Leopoldo Neira, doctor en psicología, investigador y presidente de Dichter & Neira, entrevistado del programa De Frente.

Lo anterior, según Neira, se debe primero, a la situación relacionada a la inhabilitación de Ricardo Martinelli y segundo, a ciertas dificultades que se pueden suscitar con algunos candidatos, lo que hace que sea una de las elecciones “más difíciles de predecir y sentirnos cómodos con quien va a ser el ganador”.

Frustración en la opinión pública

“Yo creo que hay un sentimiento de mucha frustración. He visto que hay pocos gobiernos que salen de su gestión con un nivel de desaprobación tan alto, es probable que este gobierno enfrentó retos difíciles como la pandemia, pero lo cierto es que entró con bajo capital político”, puntualizó.

Agregó que el presidente de la República, Laurentino Cortizo estuvo ausente muchas veces ante la opinión pública, sin olvidar las condiciones en 2019 en empleomanía. “Hemos perdido 100 mil empleos… hay frustración generalizada”.

A su juicio, también es notable que en Panamá, la diferencia entre la pequeña, mediana y gran empresa se ha profundizado y eso es lo que ha conducido a que en el país haya mucho menor distribución efectiva de la riqueza. “Estamos creando dos países, uno muy próspero costero y uno muy pobre que vive en el siglo pasado”.

¿Qué preocupa a los panameños?

“Si fuésemos un país de primer mundo que no lo somos, para un segmento de la población pequeño la corrupción es el problema principal, porque teniendo todas sus necesidades cubiertas la corrupción nos toca. Pero hay un segmento enorme que tiene problemas urgentes, que no sabe cómo el niño va a ir a clases sin útiles, o ante el problema inmediato piensa más en su necesidad económica personal que en temas como la corrupción”, aseveró.

Indicó que se han perdido empleos que no se han recuperado y que la pequeña y mediana empresa no ha recibido aportes que debieron recibir y uno de los principales problemas, que casi el 50% de la población que está activa no son emprendedores, son personas que están tratando de sobrevivir en una economía a la que no se pueden enganchar.

Para Neira, el desempleo es más galopante y luego de ver el segundo debate presidencial, que estuvo dedicado a la juventud, muchos de los jóvenes tienen títulos académicos y cierta educación universitaria, pero no tienen empleo. Pese a que el voto joven es difícil de conseguir, piensa que la participación de la juventud va a ser mayor en esta elección.

Debates y encuestas

Explicó que los debates son uno de los múltiples escenarios que se tienen y son saludables para la democracia, sin embargo, muchos se van a guiar, no de lo que vieron en el debate, sino de lo que sucede en las redes.

Sobre las encuestas, indicó que hay dos mediciones que están publicadas en dos diarios que “no pueden ser más opuestos en su línea editorial, sin embargo, hay una serie de coincidencias importantes”.

Primero, que Mulino [José Raúl, candidato presidencial por Realizando Metas] encabeza las encuestas.

[José Raúl, candidato presidencial por Realizando Metas] encabeza las encuestas. Segundo, que una encuesta fue realizada del 27 de febrero al 29 de febrero y la otra del 27 de febrero al 4 de marzo. “Se corresponden una con otra y se puede comparar la diferencia que hay entre Mulino y los tres que se vienen disputando y que están una vez y media por debajo de quien viene de primero”.

Aseveró que lo anterior significa que, “ellos [Torrijos, Lombana y Roux] tendrían que duplicar y un poco más para poder alcanzar al primero, que en este caso es Mulino, solamente por tres días, obviamente tratando que ese 20 y 25% de indecisos lo puedan atraer. Para que suceda y sea efectivo tendría que llevarse ese segundo candidato, siete o un poquito más de cada 10”.

Neira recomendó fijarse en las encuestas validadas por el Tribunal Electoral (TE). En Panamá seis encuestadoras poseen el certificado de validación del TE.

La entidad las valida primero, porque deben tener solidez financiera, acreditarse como empresa que tiene tecnología y dar a conocer a las personas que están detrás de esa empresa, solo se da la validación anualmente. “El Tribunal Electoral presta mucha atención a estas encuestas que solo se pueden publicar en medios de comunicación tradicional”.

“El país enfrenta un reto monumental, puede que el candidato gane solo con el 25%, lo que significa que hay un 75% en contra. Llega con muy pobre capital político. Seguramente nos va a pasar como la elección pasada, donde la Asamblea era supuestamente parte del Gobierno, en esta ocasión no lo va a ser. Hay una serie de problemas estructurales tremendos, como la situación del seguro, el agua, el canal y las dificultades que tenemos con la educación”, finalizó Neira.