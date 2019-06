Brown y Kuchar, por su lado, firmaron 63 cada uno y presentan un total de 128 pero todas las miradas estuvieron puestas en Snedeker, que es segundo con 129.

El norteamericano fue el protagonista con ocho birdies y un eagle para acabar la fecha con -10, una rareza en el mundo del golf y quedándose a solo un golpe de convertirse en el segundo jugador de la historia en acabar con 59 en el circuito de la PGA.

"He estado magnífico con el drive, solo me he salido del carril en dos ocasiones... Cuando se juega a este nivel es garantía de éxito. Uno no tiene jornadas así todos los días en su carrera", dijo el estadounidense.

El mexicano José de Jesús Rodríguez finalizó con 66 y comparte el decimotercer puesto con un global de 133.