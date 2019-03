El inglés firmó una tarjeta de 72 golpes (+1) y terminó con un total de 276 (-8) por delante de su compatriota Jason Kokrak y del sudafricano Louis Oosthuizen, ambos con 277 (-7).

"No ha sido fácil hoy pero las cosas son diferentes desde mi victoria aquí el año pasado, que tuvo un gusto particular. Desde entonces he ganado confianza. Tengo la sensación de ser un jugador completamente diferente", señaló Casey, quien a sus 41 años se alzó con su tercer título de la PGA.

A pesar de una última fecha complicada para el vencedor, con cinco bogeys y cuatro birdies, Casey logró sumar su segundo trofeo en el torneo floridano.

El español Jon Rahm, con una tarjeta total de 279 golpes, finalizó en la sexta posición, a tres del campeón.