Zlatan podría jugar su último partido con el LA Galaxy en la MLS

El juego Ibrahimovic podría jugar su último encuentro como parte del Galaxy, ante Minnesota, este domingo.

“Tengo un contrato hasta el 31 de diciembre, hasta entonces, no hay otra cosa respecto mi contrato”, dijo Zlatan. “Si me voy tendrán menos de qué escribir y si me quedo tendrán más de qué escribir, vamos a ver qué pasa”, comentó el delantero después de finalizar su entrenamiento del Galaxy.

Los Ángeles jugará contra Minnesota este domingo en la primera ronda de los playoffs en el Allianz Field, en lo que será un encuentro de eliminación directa. De perder ese encuentro y quedar eliminados, el paso del sueco por la liga estadounidense, podría llegar a su fin.

“¿Qué es el éxito? Si terminas primero en la temporada regular y te echan en la primera ronda de la postemporada, ¿eso es éxito? Lo importante son los playoffs, lo que haya pasado en la temporada regular ya no importa. El éxito será medido en cómo nos vaya en la postemporada”, señalo el delantero.

Según el reporte de la tienda en línea de la MLS (Major League Soccer), la camisa con más demanda ha sido la del delantero del equipo angelino, detrás de él, le siguen jugadores como Josef Martínez del Atlanta United y Carlos Vela del LAFC, el otro conjunto de Los Ángeles.

“Estoy siendo yo mismo, ser popular no es algo que elijas, es natural, eres bueno en lo que haces, y la gente le puede gustar o no, pero compran tu playera, ojalá obtuviera el 50 por ciento de esas ganancias (risas)”, agregó Zlatan.

Ibra anotó 30 goles en la presenta temporada con El Galaxy. Pensando en lo que podría ser una despedida del futbol estadounidense, Zlatan aprovechó para hablar acerca de lo que le ha dado al conjunto de Los Ángeles.

“Tuve un buen momento, una buena experiencia, he aprendido mucho, lo he disfrutado que es lo más importante, venía de una lesión y la MLS me dio la oportunidad de volver a jugar y llegué como niño chiquito queriendo jugar”, finalizó Zlatan.