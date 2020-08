La campeona mundial Yamileth Mercado reta a hombres para mantener la forma

"Tengo de sparring a un peleador de artes marciales, también al entrenador Alejandro Villalón y a su hijo. Parece que el regreso será por septiembre en una pelea no titular; llegaré a ella bien preparada", anunció en entrevista a Efe.

Mercado, con 15 victorias, cuatro por nocaut, y dos derrotas, estaba lista para defender la faja mundial en marzo pasado contra la zambiana Catherine Phiri, pero una semana antes llegó el coronavirus y desde entonces experimentó el aburrimiento de los deportistas confinados por la pandemia.

"Me había entrenado con intensidad y paré para operarme del tercer molar. Luego batallé algunas semanas, pero hace rato me estoy entrenando bien en Chihuahua", explicó.

En tiempos normales, la campeona trabaja en Hermosillo, norte del país, bajo las órdenes de Alfredo Caballero, quien hizo monarcas mundiales a los mexicanos Miguel Bertchelt, superpluma, y Francisco Estrada, supermosca. La COVID la alejó de ellos, sin embargo ha podido mantenerse activa a pesar de las limitaciones.

"No hay pistas abiertas para correr y los horarios de gimnasio son limitados, aunque me he mantenido entrenándome".

Mercado defenderá su título ante Phiri cuando las condiciones permitan la celebración de combates al aire libre. Antes tendrá un pleito no titular, tal vez contra alguna mexicana, aunque no sabe nombres de posibles contendientes.

"Estoy lista para pelear con la que me pongan. Quizás regrese en septiembre en un combate no titular. Para eso me entrenaré en San Juan Jiquipildo, Estado de México, un sitio con buena altitud, donde recuperaré mi mejor forma", comentó a Efe la púgil de 22 años.

El pasado 16 de noviembre, Mercado se hizo del título del CMB al derrotar por decisión unánime a la keniana Fatuma Zarika. Desde entonces se mantiene inactiva y ha estudiado a Phiri, la oponente ante la que expondrá su cetro.

"Es una boxeadora dura, experimentada; ha peleado con algunas mexicanas como "La Rusita" Rivas y Mariana Juárez. Creo que Zarika es más fuerte que ella; de todas formas, no me confío y trabajo fuerte en varios estilos", confesó.

Aunque se mantiene bien en la división supergallo, Yamileth mira a la división pluma, en la que reinan peleadoras de calidad con las cuales le gustaría medirse, entre ellas la canadiense Jelena Mrdjenovichal campeona CMB y AMB.

"Quiero hacer algunas defensas en supergallo y un día subir a los plumas. Es una categoría que me llama la atención. En ella están Jelena, una peleadora de calidad, y la puertorriqueña Amanda Serrano", observó.

A pesar de la inactividad, Mercado está cerca de las 122 libras y cuando se aisle en el entrenamiento en la altitud, llegará sin problemas al peso pactado para su próxima pelea y a la defensa del título, que confía sea este año.

"Estoy ansiosa por regresar, extraño los regaños del entrenador Alfredo Caballero. Antes pensaba que estaba cansada de ellos. También deseo volver a trabajar con mis compañeros Bertchelt y Estrada; son dos 'monstruos' a la hora de entrenarse y verlos es una motivación", concluyó.