Empresas públicas e instituciones estatales dan facilidades a sus trabajadores para ver el Mundial

Entre las medidas, está colocar pantallas en los comercios, oficinas y restaurantes para que todos puedan ver los partidos. Hay empresas que incluso han ajustados sus horarios, para realizar actividades con sus colaboradores.

“Los empleadores han sido muy flexibles al realizar cambios, en algunos casos de vacaciones. En otros se ha trabajado una hora extra para poder tomarse las 2 horas que toma mirar un partido del Mundial. Según se vayan dando los resultados de los partidos van a ir tomándose otro tipo de actividades en cuanto a cómo vamos a seguir mirando los otros partidos”, señaló Severo Sousa, del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Las instituciones públicas no se han quedado atrás. La Alcaldía de Panamá colocó pantallas no sólo en el edificio Hatillo, sino en otros sitios de la ciudad capital. La idea es no afectar a los contribuyentes que realizan sus trámites.

“Sabemos que la gente, no solo los funcionarios sino también los contribuyentes, van a estar conectados por el Mundial así que hay que brindarles posibilidades. Nuestras oficinas están casi desiertas porque nadie viene a realizar trámites por estar conectados a la inauguración. Una de las posibilidades es prever espacios”, afirmó la vicealcaldesa capitalina, Raisa Banfield.

“El lunes 18, que vamos a hacer nuestro debut, vamos a estar en el Parque Urracá, en la Plaza 5 de Mayo, en la planta baja del edificio Hatillo y en la Universidad Tecnológica de Panamá”, detalló Nini Moreno, subdirectora de Eventos en el municipio.

Se espera que el domingo 24 de junio se realice una actividad denominada "Despertamos con La Sele”, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino en Juan Díaz para ver el encuentro entre Panamá e Inglaterra.