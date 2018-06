Comerciantes piden se agilicen obras en vía Argentina, Alcaldía asegura estarán listas para diciembre

Para estos días de Mundial de Rusia 2018, Hilario Suárez, propietario de Taberna 21, espera poder mejorar sus ingresos. Es más felicitó a los obreros que siguieron trabajando el día del estreno de Panamá en la Copa del Mundo.

Para él y otros comerciantes, las obras en vía Argentina parecen de nunca acabar. Los clientes han dejado de venir a sus negocios.

"La gente tiene temor que los multen o les lleven los carros", dijo el barbero Donald Ramírez a TVN Noticias.

Según los comerciantes, ya son más de 45 negocios que han cerrado. Entre los problemas más importantes están la falta de estacionamientos y la movilización.

"Me preocupa que estamos en época de lluvias, me preocupa que por la huelga se retrase más. Me da miedo que pasemos una Navidad en obras", expresó Hilario Suárez, propietario de Taberna 21, a este medio.

Sin embargo, el alcalde capitalino asegura que las obras terminarán en el tiempo acordado, pese a la huelga que paralizó el sector de la construcción.

"El proyecto que está realizando al Alcaldía en vía Argentina es soterramiento, drenajes pluviales, agua potable, agua servidas, calle y acera nueva, luminarias y en año y un mes ha avanzado mucho. Va a estar listo en los tiempos establecidos en el contrato", reafirmó el alcalde Blandón a TVN Noticias.

La renovación de vía Argentina va desde la vía España hasta la avenida Manuel Espinosa Batista en El Cangrejo a un costo de $24. 2 millones. En el sector hay restaurantes, bares, farmacias, salas de belleza y negocios varios. Está previsto que culmine en diciembre de este año.