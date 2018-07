Instan al gobierno a 'buscar alternativas' para evitar que aumento de tarifa eléctrica 'vaya al pueblo'

“Nos están obligando a hacerlo”, comentó Chavarría esta mañana en Noticias AM, que tildó la situación de engorrosa e indignante.

"El alza a la tarifa es provocada, en gran medida, por retrasos y sobrecostos de la línea 3 de transmisión eléctrica. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, añadió que los altos precios del petróleo también incidieron en el aumento y que, de darse un "espacio fiscal", se podría asumir en el presupuesto del Estado.

A pesar del descontento ciudadano y protestas que se han tomado las calles de la ciudad desde el pasado lunes, funcionarios del gobierno reiteran que solo un 25% verá un incremento en sus facturas. El 75.5% de la población se beneficia con un subsidio estatal.

Sin embargo, Chavarría rechazó esta postura y señaló que los panameños de todas manera pagarán por la alza al momento de consumir un producto, como pollo, y otros gastos. Ya el sector avícola y educativo anunciaron aumentos para afrontar la nueva tarifa.

"Realmente, no entiendo como un funcionario de este país puede decir que la población no se va a afectar", expresó en Noticias AM. "¿Cómo vamos a comernos o digerir que lo que no hicieron los funcionarios desde el 2009 a esta fecha, ahora lo tiene que pagar el pueblo panameño?".

El dirigente sindical hizo un llamado a la reflexión e instó al Ejecutivo a "buscar alternativas" para que el aumento "no vaya al pueblo". Además, puntualizó que de no tomarse otra medida, puede "haber una explosión social".

"Ya el lunes van los educadores a huelga, mañana hay una marcha y todos los grupos están protestando. Todos los grupos sociales tienen que cerrar filas y decir basta ya", dijo Chavarría. "Acción trae una reacción y en ese sentido, la reacción de la población es de defendernos".