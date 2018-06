Mercado laboral panameño, afectado por desaceleración económica en AL

En 2017, la tasa de desempleo estaba en 6.1%, lo que significa que unas 91 mil personas se encontraban sin trabajo. Con el pasar del tiempo, se han generado empleos mayormente en comercios, hoteles y transporte, seguido por el sector de la construcción y por último, el sector agropecuario.

"La oferta de formación en este país está enfocada más hacia carreras largas. Entonces, hay que invertir esa pirámide y hay que entender que el mercado laboral no lo define un gobierno. El mercado laboral lo definen economías más grandes del mundo", expresó el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, a los medios de comunicación.

El bajo nivel académico de los panameños está influyendo mucho. Para la Central General Autónoma de Trabajadores (CGTP) es importante que las autoridades fijen su mirada en buscar alternativas para favorecer a este grupo.

"Hemos tenido informes de que se ha venido despidiendo trabajadores, por ejemplo, en algunos supermercados. En el plano de servicios ha habido despido de trabajadores. Entonces, no es que estamos color de rosas. Ha habido un bajón, como hay un bajón en la economía", detalló Nelva Reyes, secretaria general de la CGTP, a TVN Noticias.

El informe también deja ver que en Panamá el 50% de los jóvenes de 15 a 24 años, que no trabajan, ni estudian son amas de casa, mientras que el otro 34% está desempleado por diversas razones, otro 3% sufre una discapacidad y un 13% está inactivo.

"Son personas que están buscando trabajo y no lo han encontrado. No significa que estén inactivos, simplemente no han tenido esa entrada laboral", dijo Maret Cañado, coordinadora de Inserción Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los medios.

El informe además detalla que las mujeres se están educando mucho más que los varones.