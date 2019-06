Ministro del MEF designado reitera preocupación por finanzas públicas

Agregó que también es preocupante la capacidad de ahorro, ya que, en los últimos 5 años, los números indican que el ahorro es negativo de 500 millones de dólares, lo que significa que los ingresos corrientes no alcanzan para pagar intereses, subsidios y la planilla.

Alexander manifestó que hay un déficit que se ha estado acumulando en materia de finanzas públicas y que no se ha contabilizado como tal, aunque lo es, ya que hay pagos que no se han estado haciendo y no aparecen dentro del informe de lo que se ha definido como déficit.

Reiteró que hay un hueco en las finanzas públicas que ha denominado desbalance fiscal, por lo que va a prevalecer el ahorro en la próxima administración, porque se podrían destinar entre 3 mil y 3 mil 500 millones de dólares para inversión.

Con información de María De Gracia.