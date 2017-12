Panamá busca recuperar competitividad con modernización de sistema financiero

El MEF explicó que la iniciativa, que incluirá nuevos productos como las Entidades Financieras Especializadas (EFEs) y los Centros de Financiación Colectiva, será presentada en el siguiente período legistativo de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).

El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Ricardo Zubieta, sostuvo que el proyecto dará coherencia y sentido al conjunto de las normas que existen y regulan el sector, a las que se sumaran otras de carácter innovador que darán dinamismo, flexibilidad y competitividad al sistema financiero del país".En los últimos días, el territorio centroamericano ha sido señalado nuevamente en la inclusión en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), esta vez por no comprometerse lo suficiente en la adopción de reformas en sus políticas fiscales.Según la decisión del Consejo de la UE, Panamá "tiene un régimen tributario preferencial nocivo y no se comprometió claramente a enmendarlo o abolirlo, como se solicitó, de cara al 31 de diciembre de 2018".El funcionario señaló que el país al adaptarse a los estándares internacionales olvidó ofrecer nuevos productos. El último creado data de 1995, y fue a través de una regulación que propició las fundaciones de interés privado.El anteproyecto tiene entre sus objetivos establecer parámetros necesarios para la realización de pruebas de productos, servicios e instituciones financieras de tecnología financiera (fintech) dentro de un entorno que establezca controles adecuados para su desarrollo.También busca crear condiciones para el establecimiento en el país de personas y empresas que inviertan en empresas y proyectos de este tipo, estás serán definidas como EFEs, y serán reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, al igual que los Centros de Financiación Colectiva (CEFICO) o Crowdfunding.Zubieta indicó que los incentivos que se ofrecerán serán en su mayoría migratorios y no fiscales.La plataforma financiera panameña lleva varios años bajo la lupa de distintos organismos internacionales por su supuesta opacidad.El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó en julio de 2014 a Panamá su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.Panamá logró salir de dicha lista en febrero de 2016 tras aprobar al menos una decena de leyes, entre ellas la Ley 23 de abril de 2015, que se conoce como "Ley Antiblanqueo" y regula ciertas actividades no financieras como casas de apuestas, casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes de abogados.El escándalo de los papeles de Panamá en abril de 2016, la inclusión del país en la lista de paraísos fiscales de Francia y los distintos casos de corrupción en los que aparece vinculado parecen haber afectado negativamente los esfuerzos del país para desvincularse de su reputación de paraíso fiscal.