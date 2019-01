Evite un mal rato: Superintendencia de Seguros alerta de la venta ilegal de pólizas

La Superintendencia de Seguros alertó de la venta ilegal de pólizas que no están amparadas por leyes panameñas.

Han detectado la comercialización fraudulenta en Panamá de pólizas de salud no aprobadas por esta entidad.

"Lo que quiere decir que ante cualquier reclamo del consumidor panameño, esta autoridad no puede protegerlos porque es un producto diseñado o vendido por una empresa no regulada por nosotros", explicó el superintendente José Joaquín Riensen, a TVN Noticias.

"Tenemos muchas denuncias por compañías en el rubro de salud especialmente que están viniendo al país, no están siendo regulados y creo que es importante que el superintendente de a conocer que compañías son estas", consideró Ricardo Díaz de Arco Seguros.

Se conoció que son pólizas provenientes de otros países y que no están reguladas en el país. Adquirirlas puede representar un alto riesgo.

"Ante un reclamo, el cliente va a tener que ir al regulador de origen, ya sea en una isla del Caribe o en el lugar donde se encuentre, a presentarlo", añadió Riensen.

"Las personas en un momento dado requieren hacer un reclamo, se pueden encontrar con cancelación o no ser pagados los reclamos por estas compañías de seguro. No son compañías falsas, sino que no están registradas dentro de la República de Panamá", indicó Díaz de Arco Seguros.

Toda entidad o persona que contrate o venda seguros de compañías no autorizadas para operar en el país será sancionado como lo estable la ley.

La multa puede ser de hasta 10 veces el monto prima pagada por el asegurado, agregó Díaz a T VN Noticias.

Para cualquier consulta se recomienda contactar al Departamento de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. En su página web está el listado de las empresas autorizadas para ofrecer pólizas en el país.