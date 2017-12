Algunos contribuyentes ni siquiera saben que deben pagar y mucho menos cuánto. Por eso se recomienda revisar los documentos de las propiedades para saber si le toca pagar.

“¿Quiénes pagan impuestos? Todos los que tengan una casa cuyo valor supera los 30 mil dólares”, explicó la abogada Marta Luna.

La moratoria empezó el 18 de octubre de este año, y según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), vence el próximo 31 de diciembre. Pero ya hay intenciones de presentar una iniciativa legislativa para que se extienda por lo menos unos tres meses más.

“En todas partes del país hay personas que no han pagado, no porque no quieren, sino porque no están en conocimiento o no sabían lo que realmente era. Y las instituciones no estaban listas para cobrar”, señaló la diputada Ana Matilde Gómez.

Según el MEF, el pago puede hacerse en su totalidad o de forma fraccionada siempre que cubra la totalidad de la deuda nominal. Quien pague después del 31 de diciembre deberá pagar con recargos e intereses.