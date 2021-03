Tres agencias rebajan la calificación de riesgo de Panamá por el deterioro de la finanzas públicas

Por María De Gracia (Periodista)



Panamá ha recibido la rebaja de la calificación de riesgo, por parte de tres grandes agencias, las cuales señalan que existe un deterioro en la finanzas públicas debido al impacto en la economía ocasionado por la pandemia.

La última en hacerlo fue Moody's, que comunicó su decisión este miércoles de revisar a la baja la calificación soberana de Panamá, aunque mantuvo el grado de inversión del país.

La calificadora señala que su acción se debe al fuerte debilitamiento de las finanzas públicas, una contracción sin precedentes del Producto Interno Bruto y de los ingresos del estado, que llevaron a un aumento significativo de la deuda pública.

" Cuando la calificación de riesgo se reduce el mensaje o la lectura que tiene el mercado y los agentes económicos que le prestan dinero al país, es que Panamá ya no es tan buen pagador como era antes y que ya no tienen el misma calidad crediticia que tenía antes y por lo tanto la tasa de interés se incrementa. Ese incremento en la tasa de interés obviamente genera mayores gastos para el país y eso genera consecuencias no solamente en las finanzas públicas sino también en el ciudadano común y corriente. Si se tiene que pagar más intereses se gastará menos en salud, educación o se gastará menos en seguridad", explica el economista y experto en Gestión de Riesgo, Ernesto Bazán

En noviembre de 2020, Standard & Poor's rebajó la calificación de riesgo de Panamá y en febrero de este año, lo hizó Fitch Ratings.

"La relación deuda PIB aumentó a 69 porciento, que significa eso que si tenemos que pagar la deuda hoy tenemos que destinar 70 centavos de cada dólar de ingresos que tiene el país para pagarla, que le quedaría al Estado, 30 centavos de cada dólar para enfrentar los problemas. Entonces ese deterioro trae como consecuencia que exista duda que en el futuro el país pueda seguir afrontando esa situación", advierte el economista Rolando Gordón.

¿Qué debe hacer el gobierno ante la rebaja que han aplicado calificadoras?

" Mi primera recomendación importante es que la administración de gobierno ingrese a un plan disciplinado y severo de austeridad, en donde debe racionalizar sus gastos para gastar solamente en lo necesario, o sea tiene que clasificar sus gastos, los que tienen impacto social y los que no tienen impacto social", señala Bazán.

La deuda pública de Panamá supera los 38 mil millones de dólares y aumento en el último año en más de 6 mil millones de dólares.