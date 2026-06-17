Más de 1,200 jóvenes panameños plasman su creatividad en el concurso Toyota de sus Sueños 2026

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Los primeros lugares fueron obtenidos por Marianys Barba, de Herrera, en la categoría de menores de 7 años; Noelia Edith Bonilla, de Santiago, en la categoría de 8 a 11 años; y Lorain Caballero, de Arraiján, en la categoría de 12 a 15 años.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Ciudad de las Artes, donde participaron representantes del Gobierno Nacional, directivos de Ricardo Pérez e invitados especiales. / Cortesía
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17 de junio 2026 - 12:04

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 1,200 niño, niñas y adolescentes de todo el país participaron en la XIII edición del concurso “Dibuja el Auto Toyota de tus Sueños – Panamá 2026”, iniciativa de Ricardo Pérez que promueve la creatividad y la innovación a través del arte. La ceremonia de premiación se realizó en la Ciudad de las Artes y contó con la participación de autoridades gubernamentales y directivos de la empresa.

Ricardo Pérez también realizó una donación al Centro de Arte y Cultura de la Ciudad de las Artes
Ricardo Pérez también realizó una donación al Centro de Arte y Cultura de la Ciudad de las Artes / TVN Digital

Los primeros lugares fueron obtenidos por Marianys Barba, de Herrera, en la categoría de menores de 7 años; Noelia Edith Bonilla, de Santiago, en la categoría de 8 a 11 años; y Lorain Caballero, de Arraiján, en la categoría de 12 a 15 años. Sus obras representarán a Panamá en la fase internacional del concurso en Japón.

Ricardo Pérez busca fomentar la innovación y la expresión artística entre las nuevas generaciones.
Ricardo Pérez busca fomentar la innovación y la expresión artística entre las nuevas generaciones. / TVN Digital

Como parte de la jornada, Ricardo Pérez realizó una donación al Centro de Arte y Cultura de la Ciudad de las Artes, reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo de las futuras generaciones.

Muestras artísticas
Muestras artísticas / TVN Digital

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