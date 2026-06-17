Más de 1,200 jóvenes panameños plasman su creatividad en el concurso Toyota de sus Sueños 2026

Los primeros lugares fueron obtenidos por Marianys Barba, de Herrera, en la categoría de menores de 7 años; Noelia Edith Bonilla, de Santiago, en la categoría de 8 a 11 años; y Lorain Caballero, de Arraiján, en la categoría de 12 a 15 años.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 1,200 niño, niñas y adolescentes de todo el país participaron en la XIII edición del concurso “Dibuja el Auto Toyota de tus Sueños – Panamá 2026”, iniciativa de Ricardo Pérez que promueve la creatividad y la innovación a través del arte. La ceremonia de premiación se realizó en la Ciudad de las Artes y contó con la participación de autoridades gubernamentales y directivos de la empresa.

Los primeros lugares fueron obtenidos por Marianys Barba, de Herrera, en la categoría de menores de 7 años; Noelia Edith Bonilla, de Santiago, en la categoría de 8 a 11 años; y Lorain Caballero, de Arraiján, en la categoría de 12 a 15 años. Sus obras representarán a Panamá en la fase internacional del concurso en Japón.

Como parte de la jornada, Ricardo Pérez realizó una donación al Centro de Arte y Cultura de la Ciudad de las Artes, reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo de las futuras generaciones.