Más de 1,200 jóvenes panameños plasman su creatividad en el concurso Toyota de sus Sueños 2026
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Los primeros lugares fueron obtenidos por Marianys Barba, de Herrera, en la categoría de menores de 7 años; Noelia Edith Bonilla, de Santiago, en la categoría de 8 a 11 años; y Lorain Caballero, de Arraiján, en la categoría de 12 a 15 años.
Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 1,200 niño, niñas y adolescentes de todo el país participaron en la XIII edición del concurso “Dibuja el Auto Toyota de tus Sueños – Panamá 2026”, iniciativa de Ricardo Pérez que promueve la creatividad y la innovación a través del arte. La ceremonia de premiación se realizó en la Ciudad de las Artes y contó con la participación de autoridades gubernamentales y directivos de la empresa.
Los primeros lugares fueron obtenidos por Marianys Barba, de Herrera, en la categoría de menores de 7 años; Noelia Edith Bonilla, de Santiago, en la categoría de 8 a 11 años; y Lorain Caballero, de Arraiján, en la categoría de 12 a 15 años. Sus obras representarán a Panamá en la fase internacional del concurso en Japón.
Como parte de la jornada, Ricardo Pérez realizó una donación al Centro de Arte y Cultura de la Ciudad de las Artes, reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo de las futuras generaciones.