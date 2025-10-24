BAC reafirma su compromiso con las Pymes y el ecosistema digital tras su participación en el eRetail Day Panamá

Según los datos presentados en el evento, las ventas online en Panamá podrían superar los números del 2024, con un crecimiento anual de doble dígito.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el propósito de seguir impulsando la transformación digital y el crecimiento empresarial en el país, BAC participó como aliado estratégico en el eRetail Day Panamá, evento que se llevó a cabo el pasado 9 de octubre en el Hotel Riu y que reunió a más de 500 líderes y expertos del comercio electrónico.

Como aliado estratégico, BAC tuvo una participación destacada a lo largo de la jornada. Uno de los momentos centrales fue el panel “Pagos inteligentes: el rol de la banca en la experiencia eCommerce”, en el que la institución bancaria compartió su visión sobre cómo los medios de pago digitales están transformando la relación entre comercios y consumidores. “Desde BAC reafirmamos nuestro compromiso de apoyar estos espacios y de acompañar a las empresas —en especial a las pequeñas y medianas (Pymes)— con soluciones de triple valor diseñadas para impulsar su crecimiento y competitividad integral en un mercado cada vez más digital”, manifestó Armando Balma, vicepresidente de Banca de Personas y Medios de Pago de BAC.

En el conversatorio se destacó que el verdadero desafío no es solo procesar transacciones, sino crear un sistema seguro en el que clientes, comercios y sociedad se beneficien. Por ello, BAC ha puesto a disposición del mercado su ecosistema Pymes, con herramientas como CompraClick, que permite a cualquier empresa, sin importar su tamaño, recibir pagos digitales de forma rápida y segura; opciones de Apple Pay y billeteras móviles, que facilitan la conversión de ventas; y modelos de financiamiento como “Buy Now, Pay Later”, conocido en la plaza por TASA CERO BAC, que ofrece flexibilidad financiera al consumidor, acceso inmediato a productos, mejor control de presupuesto y pago sin intereses.

Estas soluciones están diseñadas para que los negocios aumenten sus ventas, con mayor seguridad y con menor fricción, respondiendo a una tendencia clara: hoy los consumidores esperan experiencias ágiles y confiables, y cada vez más utilizan sus dispositivos móviles como canal principal para comprar en línea.

La jornada también permitió compartir casos de éxito como el de Panafoto, empresa que ha logrado escalar su operación digital de la mano de BAC, consolidando procesos de pago seguros y ágiles, y brindando confianza a sus clientes. Historias como estas reflejan lo que busca BAC: ser más que un proveedor financiero, un socio estratégico que acompaña a las empresas en cada etapa de su transformación digital.

El contexto actual refuerza la importancia de este acompañamiento. Según los datos presentados en el evento, las ventas online en Panamá podrían superar los números del 2024, con un crecimiento anual de doble dígito. Esta tendencia confirma que el país avanza hacia consolidarse como un hub de innovación digital en la región, pero también plantea la necesidad de seguir cerrando brechas logísticas, acelerando la adopción de talento digital y fortaleciendo la confianza del consumidor.

En este proceso, la banca desempeña un papel esencial como facilitador de confianza, inclusión y sostenibilidad. La estrategia de triple valor de BAC busca justamente eso:

Para las empresas y Pymes , acceso a soluciones de pago y financiamiento que facilitan su digitalización.

, acceso a soluciones de pago y financiamiento que facilitan su digitalización. Para los consumidores , experiencias seguras y ágiles que generan confianza.

, experiencias seguras y ágiles que generan confianza. Para la sociedad, un ecosistema empresarial más innovador, inclusivo y competitivo.

La participación de BAC en el eRetail Day Panamá reafirmó su compromiso de seguir acompañando al sector empresarial en su camino hacia la digitalización. Más allá de las cifras, lo que nos mueve es la convicción de que la tecnología, cuando se pone al servicio de los negocios y las personas, tiene el poder de generar impacto positivo y sostenible en toda la región.