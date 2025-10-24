Corporación El Sol promueve la Educación Financiera entre jóvenes panameños

Durante la jornada, 120 estudiantes participaron en una sesión educativa sobre conceptos básicos de economía y finanzas personales, centrada en la planificación y administración responsable del dinero.

Durante la jornada, 120 estudiantes participaron en una sesión educativa sobre conceptos básicos de economía y finanzas personales
Durante la jornada, 120 estudiantes participaron en una sesión educativa sobre conceptos básicos de economía y finanzas personales / Cortesía
24 de octubre 2025 - 16:38

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el propósito de educar y fomentar decisiones económicas responsables, Corporación El Sol continúa ofreciendo sus talleres de Educación Financiera. Este año, visitamos el Instituto Comercial Panamá junto con Junior Achievement Panamá, una entidad dedicada a formar y preparar a niños, jóvenes y mujeres en temas de salud financiera y emprendimiento.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social El Sol en Acción
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social El Sol en Acción / Cortesía

Durante nuestra visita, 120 estudiantes recibieron asesoramiento sobre finanzas y economía básicas, enfocado en la planificación y gestión de sus finanzas personales.

Corporación El Sol continúa desarrollando sus talleres de Educación Financiera
Corporación El Sol continúa desarrollando sus talleres de Educación Financiera / Cortesía

“La educación financiera es importante a cualquier edad: todos podemos aprender y mejorar nuestros hábitos financieros en cualquier momento de nuestras vidas. Queremos ser parte del cambio y motivar a la comunidad a emprender con conocimiento financiero”, expresó Concepción Grimaldo, Gerente de País de Corporación El Sol.

La iniciativa llegó al Instituto Comercial Panamá
La iniciativa llegó al Instituto Comercial Panamá / Cortesía

Agradecemos a nuestro equipo de voluntarios por su dedicación y entusiasmo en esta y todas las actividades que forman parte de El Sol en Acción”, añadió la Sra. Grimaldo.

Este esfuerzo forma parte del programa de Responsabilidad Social El Sol en Acción, cuyo propósito es identificar y apoyar a comunidades con diferentes necesidades, proporcionando herramientas que contribuyan a mejorar su bienestar.

Para obtener más información sobre el programa, puede visitar www.corporacionelsol.com

