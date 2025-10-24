Corporación El Sol promueve la Educación Financiera entre jóvenes panameños

Durante la jornada, 120 estudiantes participaron en una sesión educativa sobre conceptos básicos de economía y finanzas personales, centrada en la planificación y administración responsable del dinero .

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el propósito de educar y fomentar decisiones económicas responsables, Corporación El Sol continúa ofreciendo sus talleres de Educación Financiera. Este año, visitamos el Instituto Comercial Panamá junto con Junior Achievement Panamá, una entidad dedicada a formar y preparar a niños, jóvenes y mujeres en temas de salud financiera y emprendimiento.

Durante nuestra visita, 120 estudiantes recibieron asesoramiento sobre finanzas y economía básicas, enfocado en la planificación y gestión de sus finanzas personales.

“La educación financiera es importante a cualquier edad: todos podemos aprender y mejorar nuestros hábitos financieros en cualquier momento de nuestras vidas. Queremos ser parte del cambio y motivar a la comunidad a emprender con conocimiento financiero”, expresó Concepción Grimaldo, Gerente de País de Corporación El Sol.

Agradecemos a nuestro equipo de voluntarios por su dedicación y entusiasmo en esta y todas las actividades que forman parte de El Sol en Acción”, añadió la Sra. Grimaldo.

Este esfuerzo forma parte del programa de Responsabilidad Social El Sol en Acción, cuyo propósito es identificar y apoyar a comunidades con diferentes necesidades, proporcionando herramientas que contribuyan a mejorar su bienestar.

Para obtener más información sobre el programa, puede visitar www.corporacionelsol.com