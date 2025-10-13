Empresas ADOC continúa su expansión en Panamá con la apertura de la primera tienda The North Face en Metromall

Ciudad de Panamá, Panamá/Empresas ADOC, uno de los principales grupos de retail de calzado y moda en Centroamérica y licenciatario oficial de The North Face para la región de Centroamérica, Panamá y el Caribe, anuncia la apertura de la primera tienda monomarca The North Face en Panamá. Ubicada en Metromall, segundo nivel, esta apertura marca un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la compañía en el mercado panameño.

“La llegada de The North Face a Panamá refuerza nuestro compromiso de acercar a los consumidores locales una marca icónica a nivel mundial, reconocida por su innovación, desempeño y estilo,” expresó Omar Espinosa, Gerente General de Empresas ADOC Panamá. “Queremos inspirar a más personas a explorar el mundo, a disfrutar de la naturaleza y a vivir nuevas aventuras con la confianza de contar con productos diseñados para resistir cualquier condición.”

La nueva tienda ofrece una experiencia que refleja el espíritu explorador de la marca. En ella, los visitantes podrán encontrar una amplia selección de productos, incluyendo calzado especializado para trail, chalecos impermeables, triclimas, bolsones, maletas, mochilas y accesorios para camping, todos diseñados con la más alta tecnología y materiales de desempeño para acompañar cada aventura, desde la ciudad hasta la montaña.

El evento de inauguración reunió a medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales, quienes vivieron una experiencia única al descubrir las últimas colecciones de la marca. Los asistentes también disfrutaron de beneficios exclusivos y actividades interactivas inspiradas en el espíritu outdoor que caracteriza a The North Face.

Con esta apertura, Empresas ADOC reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo su portafolio de marcas internacionales y de ofrecer en Panamá propuestas auténticas y de alto rendimiento, alineadas con las tendencias globales y las necesidades de los consumidores locales.

Encuentra The North Face en Metromall, segundo nivel, y prepárate para tu próxima aventura.