EPOC: la enfermedad respiratoria que sigue fuera del diagnóstico oportuno

Uno de los principales retos en Panamá es su diagnóstico. Se estima que entre el 80 % y el 90 % de los pacientes desconocen que padecen la enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una patología respiratoria crónica que obstruye el flujo de aire en los pulmones y dificulta la respiración de forma progresiva. A nivel global, se ha convertido en la tercera causa de muerte y en Panamá ocupa el quinto lugar, cobrando alrededor de tres millones de vidas al año en el mundo. Pese a estas cifras, continúa siendo una enfermedad subestimada y poco diagnosticada.

La EPOC suele presentarse como una combinación de bronquitis crónica, caracterizada por la inflamación de los bronquios y la producción excesiva de mucosidad y enfisema, donde los alvéolos sufren un daño irreversible que reduce la capacidad pulmonar. El resultado es una respiración cada vez más limitada, acompañada de síntomas como falta de aire, tos crónica, sibilancias, presión en el pecho, fatiga e infecciones respiratorias recurrentes.

Uno de los principales retos en Panamá es su diagnóstico. Se estima que entre el 80 % y el 90 % de los pacientes desconocen que padecen la enfermedad. Esto retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de exacerbaciones, que se trata de episodios agudos que empeoran los síntomas y aceleran el deterioro pulmonar. Casi el 50 % de los pacientes sufre al menos una complicación grave en un período de cinco años y muchas de estas crisis requieren atención de emergencia u hospitalización.

Fumar sigue siendo el factor de riesgo más conocido, aunque la EPOC no afecta solo a fumadores. En países de ingresos medios como Panamá, la exposición al humo doméstico por cocinar con leña, la contaminación ambiental y la exposición ocupacional a químicos son causas relevantes, también agravan el problema.

Por esto, el diagnóstico oportuno es clave y se basa en pruebas como la espirometría, el historial clínico, exámenes físicos, estudios por imágenes, análisis de sangre y medición de gases arteriales. Detectar la enfermedad en etapas tempranas permite intervenir antes de que el daño pulmonar sea mayor.

El manejo de la EPOC requiere un enfoque integral. Además de cambios en el estilo de vida como dejar de fumar, vacunarse, realizar actividad física y rehabilitación pulmonar, el tratamiento farmacológico es fundamental. Las opciones incluyen broncodilatadores de acción corta (SABA), corticosteroides inhalados combinados con beta agonistas de acción prolongada (ICS + LABA), antagonistas muscarínicos de acción prolongada (LAMA), corticosteroides orales y sistémicos.

En este contexto, AstraZeneca ha impulsado el desarrollo de terapias innovadoras, entre ellas la triple terapia inhalada que combina LABA, LAMA y corticosteroides inhalados, utilizada como tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Este enfoque ha demostrado mejorar la función pulmonar, reducir exacerbaciones y disminuir complicaciones asociadas a la EPOC, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los pacientes.

La EPOC no solo impacta la salud, también tiene un fuerte peso social y económico. Actualmente genera 106 billones de dólares en costos a nivel mundial y se estima que podría alcanzar 4.3 billones de dólares entre 2020 y 2050. Frente a esta realidad, fortalecer el diagnóstico temprano, garantizar el acceso a tratamientos innovadores y educar a la población son pasos urgentes para evitar que esta enfermedad siga avanzando en silencio.