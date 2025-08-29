Grupo Rey celebra el Día Nacional de la Reforestación impulsando su campaña de sostenibilidad Piensa en Panamá

La empresa avanza en su compromiso ambiental con la siembra de 2,000 árboles nativos, fortaleciendo su campaña Piensa en Panamá y promoviendo un futuro más verde para el país

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día Nacional de la Reforestación, Grupo Rey, bajo su campaña de sostenibilidad Piensa en Panamá y en alianza con la Fundación ANCON, llevó a cabo su segunda jornada de reforestación en el Cerro de la Cruz, un área afectada por la deforestación y prioritaria para la conservación de especies nativas.

La actividad contó con la participación de más de 80 voluntarios de Grupo Rey, quienes plantaron 1,500 árboles nativos con el objetivo de restaurar el ecosistema, proteger la biodiversidad y contribuir a la recuperación de zonas verdes. Esta acción se enmarca en el eje de medio ambiente de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que busca generar un impacto positivo y duradero en las comunidades y entornos donde opera.

“En Grupo Rey sabemos que trabajar por el ambiente es dejar una huella positiva en el futuro de Panamá. Cada árbol que reforestamos es más que naturaleza: es esperanza, es vida y es el compromiso con quienes vendrán después de nosotros. Con alianzas como la que mantenemos junto a ANCON, demostramos que la sostenibilidad no es un discurso, sino acciones que unen a nuestras comunidades y colaboradores en un propósito común”, afirmó Karen Sánchez, Gerente de Administración y Asuntos Corporativos.

Esta jornada se suma a otras iniciativas ambientales impulsadas por la empresa, como su participación como donante fundador del Proyecto Siete Cuencas, liderado por Marea Verde, para reducir la contaminación plástica en ríos que desembocan en la Bahía de Panamá; y el acompañamiento a programas de educación ambiental, como el Torneo Intercolegial de Reciclaje del Centro Educativo Básico General El Trapichito, que promovió la recolección de más de 1,200 libras de materiales reciclables entre estudiantes.

Como miembro activo de Sumarse, la red de empresas que promueve la sostenibilidad y la responsabilidad social en Panamá, Grupo Rey reafirma su compromiso con la protección del medioambiente y la promoción de una cultura de sostenibilidad que inspire a más personas y organizaciones a actuar por el futuro del país.