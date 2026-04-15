ISUZU Panamá fortalece su presencia corporativa junto a Grupo Car Rental Services con la incorporación de una nueva flota D-MAX y MU-X

ISUZU Panamá sigue consolidando su crecimiento en el país a través de una nueva entrega de vehículos a Thrifty Car Rental, incorporando a su operación unidades ISUZU D-MAX y ISUZU MU-X.

Ciudad de Panamá, Panamá/ISUZU Panamá continúa fortaleciendo su posicionamiento en el país mediante la entrega de una nueva flota de vehículos a Grupo Car Rental Services, empresa líder en la industria de alquiler de autos y operador de marcas como Hertz, Dollar y Thrifty Car Rental. La incorporación contempla unidades ISUZU D-MAX e ISUZU MU-X, integradas estratégicamente a su operación.

Ambos modelos, desarrollados bajo estándares de ingeniería japonesa, responden a entornos operativos exigentes. La D-MAX destaca por su durabilidad, eficiencia y bajo costo operativo, mientras que la MU-X eleva la experiencia con altos niveles de confort, seguridad y conectividad.

Esta integración reafirma la confianza de organizaciones líderes en soluciones de movilidad que demandan desempeño constante y continuidad operativa.

Con esta alianza, Grupo Car Rental Services fortalece su portafolio, mientras ISUZU Panamá consolida su rol como socio estratégico en el desarrollo de la movilidad empresarial en el país.