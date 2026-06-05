Geely y Bahia Motors impulsan la movilidad sostenible con el lanzamiento del EX5 y EX5 E-Mi

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Tecnología, conectividad y eficiencia: así es la nueva apuesta eléctrica de Geely.

Geely y Bahia Motors aceleran la transición hacia la movilidad eléctrica en Panamá / Cortesía
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05 de junio 2026 - 13:58

Ciudad de Panamá, Panamá/Geely Panamá y Bahia Motors presentaron oficialmente su nueva línea de vehículos New Energy Vehicles, marcando el inicio de una nueva etapa para la movilidad en el país. Durante el evento, realizado en TAF Costa del Este bajo el concepto “Haz el Switch”, la marca reveló el nuevo Geely EX5, un SUV 100% eléctrico, y el EX5 E-Mi, un SUV híbrido enchufable (Plug-in Hybrid), que combinan tecnología, seguridad, conectividad y confort.

El futuro de la conducción llega a Panamá con el nuevo Geely EX5
El futuro de la conducción llega a Panamá con el nuevo Geely EX5 / TVN Digital

Los asistentes pudieron conocer de cerca innovaciones como la nueva arquitectura GEA, la batería Short Blade y el sistema inteligente Flyme Auto. Además, creadores de contenido y propietarios compartieron sus experiencias reales al volante del EX5, destacando especialmente su amplitud interior, comodidad, tecnología y la conectividad que ofrece la aplicación exclusiva de Geely.

Más tecnología, más eficiencia, más futuro: Geely lanza sus nuevos SUV electrificados
Más tecnología, más eficiencia, más futuro: Geely lanza sus nuevos SUV electrificados / TVN Digital

La velada culminó con la entrega de las primeras unidades del EX5 en Panamá, reafirmando el compromiso de Geely y Bahia Motors de impulsar una movilidad más inteligente, segura y sostenible para los panameños.

Movilidad inteligente, sostenible y conectada: la apuesta de Geely para Panamá
Movilidad inteligente, sostenible y conectada: la apuesta de Geely para Panamá / TVN Digital

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