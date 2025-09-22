Llegó la Feria de Empleos virtual: Expo Konzerta Online 2025 con 5,000 ofertas laborales

Los talentos pueden acceder a las vacantes ofrecidas por más de 110 empresas nacionales y multinacionales hasta el domingo 28 de septiembre.Para quienes quieren encontrar el trabajo de sus sueños, adelantamos las 10 búsquedas imperdibles de la Expo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el 22 hasta el 28 de septiembre, unas 5,000 oportunidades laborales estarán esperando a los talentos en la Expo Konzerta Online 2025, la feria de empleo virtual más esperada en Panamá. En este evento participan más de 110 empresas nacionales y multinacionales que buscan los mejores talentos del país. Para participar hay que ingresar en Konzerta.com o a través de la App móvil disponible en Google Play y App Store.

Las oportunidades laborales que ofrece la Expo Konzerta Online 2025 abarcan perfiles de todas las áreas, desde Tecnología hasta Administrativos, y hay una gran cantidad de búsquedas de talentos para las áreas comerciales y de ventas.

Además, entre las empresas que participan, se destacan: Banesco, Cervecería Nacional, Súper 99, Terpel, Muebles Jamar, Gelarti, Grupo TLA, Banco General, Hotel Santa Maria, Agua Cristalina, Foundever, Trade Alliance Corporation, Hospital Nacional, Mercantil Banco, Del Monte, Grupo Q, Droguería Saro, Cemex, Choucair Testing, Panama Car Rental, Multibank, Universidad del Istmo, Motta internacional, Centro de Pinturas Pintuco, BAC, La Casa del Médico, Empresas Melo, Bonage, Cochez, Adiser, Iterum Connections, Intaco, Ricardo Pérez, Alórica, El Machetazo, Bern Hotels & Resort, Farmacias Arrocha, Estrella Azul, HolaModa, Power Club, Grupo Maito, UETA Inc, The Panama Clinic, Aliss, Superintendencia de Bancos, Disnaempa, Mi Bus, Banco La Hipotecaria, Más Móvil, LSG Sky Chef, Jumbo Market, Top Brands, entre otras.

“Expo Konzerta Online es la feria de empleos virtual más grande y esperada de Panamá, este 2025 contamos con la participación de más de 110 empresas nacionales e internacionales que buscan reclutar a los mejores talentos. Esta feria lleva a su máxima expresión la revolución tecnológica que estamos impulsando en el mundo de los recursos humanos. Conecta de forma inmediata a los candidatos más calificados y a las empresas líderes, amplía el acceso al empleo a nivel nacional, reduce los tiempos de búsqueda, optimiza presupuestos y asegura la mayor eficiencia en el proceso”, explica Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.

Con este formato digital que integra tecnología innovadora y disruptiva los talentos pueden acceder a la plataforma de www.konzerta.com desde cualquier dispositivo con acceso a internet, o también, descargando la App de Konzerta en el teléfono celular para explorar las oportunidades laborales. Proceso que se puede realizar desde todas las provincias de Panamá durante las 24 horas y por 7 días. El año pasado, durante su primera edición en el país, se lograron más de 2,5 millones de páginas vistas y se postularon más de 111 mil personas.

¿Cómo postular en la Expo Konzerta? Para ser parte de la feria laboral, solo hace falta tener un perfil actualizado en Konzerta. El perfil se puede crear o actualizar sin necesidad de completar formularios: solo hay que subir al portal un documento con la Hija de Vida y la implementación de IA de Konzerta se ocupa del resto. Con el perfil listo, tienen la posibilidad de enviar su currículo a las principales empresas de Panamá en cualquier momento y desde cualquier lugar durante la semana completa que dura la feria. Los especialistas de Recursos Humanos revisarán detenidamente los perfiles en busca de los candidatos que cumplan con los requisitos de cada vacante y aquellos que sean seleccionados serán contactados para avanzar con el proceso de selección.

10 búsquedas imperdibles de Expo Konzerta Online 2025:

Choucair Testing dispone vacante para Analista de Pruebas: https://www.konzerta.com/empleos/analista-de-pruebas-performance-panama-choucair-testing-1117967265.html Gelarti solicita Gerente de Restaurante Operativo en Colón: https://www.konzerta.com/empleos/gerente-de-restaurante-operativo-colon-panamena-de-helados-s.a.-1117939035.html Banesco solicita Cajeros: https://www.konzerta.com/empleos/cajeros-as-temporal-banesco-panama-1117965347.html Ricardo Pérez busca Técnico para Taller: https://www.konzerta.com/empleos/tecnico-taller-movil-iii-ricardo-perez-1117968437.html Universidad Del Istmo busca Especialista de Práctica Profesional: https://www.konzerta.com/empleos/especialista-de-practica-profesional-universidad-del-istmo-1117965790.html Más Móvil requiere Ejecutivo de Ventas en Chiriquí: https://www.konzerta.com/empleos/ejecutivo-de-ventas-provincia-chiriqui-mas-movil-1117890319.html Centro de Pinturas Pintuco dispone vacantes para Vendedores: https://www.konzerta.com/empleos/vendedor-sala-changuinola-panama-centro-de-pinturas-pintuco-1117940471.html Muebles Jamar busca Armador de Muebles: https://www.konzerta.com/empleos/motorizado-armador-de-muebles-muebles-jamar-panama-s.a.-1117954618.html Grupo Verde Azul Hotels requiere Front Desk Receptionist: https://www.konzerta.com/empleos/front-desk-receptionist-gva-hospitality-1117970839.html CEMEX solocita Mecánico Automotriz: https://www.konzerta.com/empleos/mecanico-industrial-empresa-multinacional-1117971151.html

Conecta con las mejores empresas del país y desarrolla todo tu potencial. Para participar, ingresar en: https://www.konzerta.com/ o descarga la App de Konzerta en tu teléfono celular.