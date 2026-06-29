Mercantil Banco habilita botón de donaciones en su página web en apoyo a afectados por terremoto en Venezuela

A través de esta iniciativa, clientes y público en general podrán realizar aportes utilizando tarjetas de crédito y débito, tanto locales como internacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/En respuesta a la difícil situación generada por el reciente terremoto en Venezuela, Mercantil Banco anuncia la habilitación de un botón de pago en su página web para facilitar la recepción de donativos destinados a las personas afectadas.

A través de esta iniciativa, clientes y público en general podrán realizar aportes utilizando tarjetas de crédito y débito, tanto locales como internacionales. Los fondos recaudados serán canalizados por Dividendo Voluntario para la Comunidad, una reconocida organización con más de 60 años de trayectoria en Venezuela, dedicada a impulsar proyectos sociales y atender emergencias humanitarias.

Mercantil también ha realizado un aporte adicional para fortalecer esta causa solidaria.

Para más información y realizar donativos, visite: https://mercantilbanco.com.pa