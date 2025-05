Nueva plataforma Pyme Store de BAC facilita la digitalización de las pequeñas empresas

Ciudad de Panamá/BAC sigue reimaginando la banca, creando soluciones financieras sostenibles centradas en sus clientes. Hoy lanza Pyme Store, una propuesta pensada para que las pequeñas y medianas empresas de Panamá accedan al comercio electrónico con la confianza y el respaldo de una gran entidad bancaria.

Un puente hacia la era digital

Pyme Store nace con el propósito de acompañar a las pequeñas y medianas empresas en su incorporación al comercio electrónico de manera ágil y segura. La plataforma ofrece plantillas prediseñadas adaptadas a cada sector y un proceso de configuración guiado en pocos pasos, que permite publicar productos en línea sin complicaciones técnicas. Además, integra el procesamiento de pagos de forma inmediata: una vez realizada la venta, los fondos se acreditan directamente en la cuenta de la pyme, sin tiempos de espera ni cargos ocultos.

Historias que inspiran

Efraín, fundador de Techology, resume la experiencia de muchos usuarios:

“Al principio, pensar en e-commerce me intimidaba; sentía que necesitaba de un todo un equipo técnico. Con Pyme Store monté mi tienda en línea en horas, y al primer día vi reflejadas las ventas en mi cuenta. Ahora, estoy ampliando mi oferta y llegando a clientes de toda la ciudad.”

Este acompañamiento cercano refuerza la confianza de los propietarios de pymes y acelera su curva de aprendizaje.

El e-commerce como palanca de desarrollo

En la última década, el comercio electrónico en Panamá ha experimentado un crecimiento notable: el mercado alcanzará US$ 1 207.8 millones en 2025, con un alza anual del 9%; además, las transacciones digitales crecieron 167%, totalizando US$ 2.8 mil millones, y el 73% de los usuarios de internet realizó al menos una compra en línea en 2023 . A pesar de este dinamismo, muchas pymes aún no se han subido al tren digital por falta de recursos o conocimientos técnicos. Pyme Store busca cerrar esa brecha, convirtiendo el comercio electrónico en una oportunidad real para el crecimiento de la economía local.

“Con Pyme Store reafirmamos nuestro compromiso de reimaginar la banca: ofrecemos tecnología de punta y un acompañamiento cercano, porque detrás de cada pyme hay familias, sueños y comunidades que merecen prosperar.” Declaró Armando Balma, VP de Banca de Personas y Medios de Pagos.

Lo que viene

Durante mayo y junio, BAC organizará talleres presenciales y webinars focalizados en casos de uso de Pyme Store, además de compartir en sus canales digitales guías prácticas y testimonios de clientes. El objetivo es que cada emprendedor cuente con las herramientas necesarias para consolidar su negocio en línea y contribuir al desarrollo sostenible de Panamá.