Nuevo Director de Concepto se suma a Supermercados Xtra para impulsar su evolución

Ciudad de Panamá, Panamá/Supermercados Xtra, anuncia la incorporación de Gustavo Denardi como nuevo director de Concepto.

Con más de 25 años de trayectoria en el sector retail, Denardi ha liderado y potenciado diversos equipos en supermercados, hipermercados y tiendas especializadas en mercados como Argentina y Uruguay.

A lo largo de su trayectoria, ha destacado por su capacidad para liderar equipos de alto rendimiento, la optimización de procesos, la expansión de negocios multiformato y la implementación de sistemas de gestión orientados a la eficiencia y sostenibilidad, incluyendo estándares ISO 50001 e ISO 14001.

Su enfoque se centra en conectar la estrategia, la operación y el cliente, impulsando el crecimiento siempre respetando el ADN del negocio, generando así experiencias de compra consistentes en cada punto de contacto.

Además, ha desarrollado talento interno y fortalecido culturas organizacionales enfocadas en resultados, impulsando consistentemente la rentabilidad, el crecimiento sostenido y la excelencia en la ejecución.

Sobre su incorporación, Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra, destacó que “su visión estratégica, enfoque operativo y liderazgo serán clave para que sigamos consolidando nuestro crecimiento y evolución en el sector, llevando el modelo de la cadena al siguiente nivel. Estamos muy entusiasmados con su llegada al equipo”.