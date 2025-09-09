St. Georges Bank lanza la tarjeta Mastercard Premia Black

Entre los beneficios destacados de la tarjeta Mastercard Premia Black se incluyen la doble acumulación de Puntos Promerica, hasta 15,000 puntos de bienvenida, acceso a salas VIP a través de LoungeKey, Valet Parking gratis en Multiplaza, Pacific Center y Dream Plaza, experiencias exclusivas con Priceless Cities.

Ciudad de Panamá, Panamá/St. Georges Bank, comprometido con el bienestar de sus clientes y con el objetivo de ofrecer experiencias excepcionales, anuncia el lanzamiento de la tarjeta de crédito Mastercard Premia Black, un producto premium que está diseñado para elevar el estilo de vida de sus tarjetahabientes mediante beneficios exclusivos y diferenciados.

Anteriormente ofrecida en St. Georges Bank únicamente por invitación, Mastercard Premia Black se abre ahora al público para comercializarse a través de los canales del banco, consolidando la visión de la entidad de brindar soluciones premium con un mayor acceso.

Entre los beneficios destacados de la tarjeta Mastercard Premia Black se incluyen la doble acumulación de Puntos Promerica, hasta 15,000 puntos de bienvenida, acceso a salas VIP a través de LoungeKey, Valet Parking gratis en Multiplaza, Pacific Center y Dream Plaza, experiencias exclusivas con Priceless Cities, además de otros privilegios diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

Para mayor información y para solicitar su tarjeta Mastercard Premia Black pueden contactarnos a vía WhatsApp 6613-7710, al teléfono 270-5000 o visitar el sitio web oficial: www.stgeorgesbank.com.