Ciudad de Panamá/Desde el 22 hasta el 28 de septiembre, unas 5,000 oportunidades laborales estarán esperando a los talentos en la Expo Konzerta Online 2025, la feria de empleo virtual más esperada en Panamá. En este evento participan más de 110 empresas nacionales y multinacionales que buscan los mejores talentos del país. Para participar hay que ingresar en Konzerta.com o a través de la App móvil disponible en Google Play y App Store.