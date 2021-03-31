Presidenta del BCE dice que no habrá cambio de rumbo monetario antes de 'algún tiempo'

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo el miércoles que pasará "algún tiempo" antes de que la institución endurezca su política monetaria, y señaló que las presiones inflacionistas siguen siendo débiles en la zona euro, en plena pandemia de covid-19.

El BCE está llevando a cabo una política muy expansiva para apoyar los préstamos a los hogares y a las empresas.

Recientemente intensificó el ritmo de sus compras de deuda pública y privada para contrarrestar las tensiones en el mercado de bonos.

"La próxima preocupación", dijo Lagarde, vendrá "cuando los rendimientos suban porque la economía se está recuperando, porque los consumidores están consumiendo, los inversores están invirtiendo y porque es de esperar que ejerzan cierta presión sobre los precios en nuestra economía", dijo en una entrevista con Bloomberg TV.

La francesa dijo que pasará "algún tiempo antes de que nos preguntemos [si] debemos endurecer" la postura monetaria, sin dar más detalles.