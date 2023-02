Abogada de 'El Chapo' Guzmán se lanzó como cantante de regional mexicano

Miami; Estados Unidos/La licenciada en derecho, Mariel Colón Miro, quien defendió a “El Chapo” y a Emma Coronel, deja por un momento las leyes para lanzarse como cantante de regional mexicano con la salida de “La abogada”.

“Quien me conoce sabe que desde pequeña quise ser cantante, es un tema que me apasionaba. Siempre estuve posponiendo muchas cosas, muchas etapas en mi vida por terminar mi carrera profesional como abogada”, expresó la puertorriqueña a través de un comunicado de prensa.

La abogada expresó que desea en un futuro hacer un dueto con Christian Nodal, e indicó que aún no sabe si El Chapo ya escuchó su canción: “No he podido hablar con él, pero espero que sí” y sobre Emma indicó que la apoya en su nueva faceta.

Mariel Colón Miro, seguirá representando a clientes y atendiendo a los que lleguen a The Law Offices of Mariel Colon Miro, PLLC en busca de asesoría en ‘Criminal Defense & Entertainment Law’: “La abogada sigue ahí. La cantante no se va a comer a la abogada ni la abogada a la cantante, ambas van a coexistir. Le voy a dedicar mi tiempo por igual a ambas cosas”.

La puertorriqueña nació el 30 de octubre de 1992, hija de Annette Miró y Héctor (Ito) Colón. Desde temprana edad Mariel sentía una pasión por la música y anhelaba ser cantante. La sangre artística corre por sus venas, ya que su padre es baterista y director musical de la cantante Lucecita Benítez.

Desde sus once años Mariel participó en “talent shows” en el colegio y a sus quince años comenzó a tomar clases de canto. En varias ocasiones tuvo la oportunidad de cantar en los escenarios con Grupo Manía.

En 2017, Mariel obtuvo un doctorado en derecho, y para 2018 se convirtió en abogada criminalista, representando a personas de alto perfil como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel, Jeffrey Epstein, Michael Avenatti, entre otros.

Con información de Notistarz