¡Todo se acabó! Sebastián Yatra anuncia el fin de su relación con Aitana

Ciudad de Panamá/Los rumores de la ruptura entre Sebastián Yatra y la cantante Aitana no se hicieron esperar luego que la española no asistiera a la boda del que sería su cuñado, el hermano de Sebastián, en Colombia. Todas las especulaciones aumentaron también debido a su ausencia a los Latin Grammy el pasado 16 de noviembre y los fanáticos ya suponían que el amor entre ambos probablemente se había esfumado. Hipótesis que fue confirmada hace unos días por el intérprete de “Tacones rojos”, quien en una entrevista aseguró que su noviazgo había llegado a su fin y ahora solo seguían siendo amigos.

“Nos queremos muchísimo. Somos y seremos grandes amigos de por vida. En este momento ambos estamos solteros, cada uno siguiendo su propio camino, pero la aprecio enormemente y vivimos momentos muy especiales este año”, fueron las declaraciones del intérprete al canal mexicano Telediario.

A pesar de que los artistas estuvieron en Bogotá durante el fin de semana pasado, en ningún momento se les vio compartiendo, algo que aumentó las sospechas. Cabe resaltar que, el colombiano fue uno de los presentadores de la gala de los Latin Grammy en Sevilla, España. Sin embargo, el cantante no asistió a la fiesta que se realizó el día antes de la entrega de premios, a la que Aitana fue sola.

Luego de las declaraciones que nadie se esperaba de parte de Sebastian Yatra, todo empezó a cobrar sentido para los comentarios que ahora su ex pareja Aitana había hecho en algunos conciertos de su gira. En Bogotá, con micrófono en mano y entre lágrimas admitió que no está pasando por un buen momento, aunque precisó que Yatra y ella quedaron como buenos amigos: “Hoy no estoy tan bien emocionalmente. No pasa nada, hay días que estás bien y otros que no”, dijo sobre el escenario.

Durante su gira por América del Sur, Aitana realizó una parada en Perú donde contestó a los reporteros: “Súper amigos, nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando bien”, sobre su ruptura con el colombiano.

Aitana y Sebastián Yatra se conocieron desde hace varios años cuando ambos trabajaron como coaches de la Voz Kids en España, además que realizaron una colaboración juntos, fue ahí donde surgió la química y poco a poco comenzó el amor entre ellos, aunque nunca revelaron la fecha en que comenzaron a salir, este año se les vio vacacionando en diferentes ocasiones y compartiendo momentos románticos.