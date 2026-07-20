Actriz Katia Semaquaritt revela detalles de ‘María la Caprichosa’, la nueva historia que llega a las pantallas de TVN

La serie toma como referencia la vida de María Roa, una mujer del Pacífico colombiano que luchó por los derechos de las trabajadoras domésticas y logró impulsar importantes cambios en favor de este sector.

Ciudad de Panamá, Panamá/La actriz colombiana Katia Semaquaritt visitó los estudios de TVN para hablar sobre "María la Caprichosa", la nueva producción que se estrena este lunes a las 9:00 p.m. y que promete atrapar a la audiencia con una historia inspirada en hechos reales.

La serie toma como referencia la vida de María Roa, una mujer del Pacífico colombiano que luchó por los derechos de las trabajadoras domésticas y logró impulsar importantes cambios en favor de este sector.

“Es una historia hermosa que todos deben ver porque cuenta esa lucha, ese trabajo de la mujer por sus derechos y por los derechos de las empleadas domésticas”, explicó Semaquaritt durante una entrevista en TVN. Para la actriz, la historia trasciende las fronteras de Colombia y conecta con mujeres que, en algún momento, han tenido que superar obstáculos para alcanzar sus sueños.

“María la Caprichosa, somos muchas mujeres que hemos pasado por ciertas situaciones que nos han llevado a cumplir nuestros sueños y a trabajar día a día por ellos”, sostuvo. La producción presenta diferentes etapas de la vida de María: su niñez, su juventud junto a sus amigas y su etapa adulta. Es precisamente en este último periodo cuando aparece el personaje de Francis, interpretado por Semaquaritt. La actriz adelantó que la amistad y la sororidad son elementos centrales de la historia.

“Es una historia que habla mucho del valor de la amistad y de esa complicidad que existe en un grupo de amigas. Si necesitas algo, ahí estoy contigo”, comentó. Semaquaritt también destacó el mensaje de unión que plantea la producción y consideró que las mujeres pueden lograr mucho más cuando se acompañan y se apoyan entre sí.

“Si nosotras las mujeres entendiéramos que tenemos tanto poder y que juntas podemos hacer más cosas que criticarnos y señalarnos, seríamos aún más poderosas”, expresó.

La actriz explicó que Francis forma parte de la etapa adulta de María y de su grupo de amigas. Desde esa posición, el personaje se convierte en parte importante de las relaciones y experiencias que atraviesan las protagonistas. Para Semaquaritt, el mensaje de la serie gira precisamente en torno a la capacidad de las mujeres para apoyarse en los momentos más difíciles.

“Si mi amiga tiene alguna situación, yo la acompaño hasta las últimas consecuencias. Eso es sororidad”, afirmó. La actriz invitó a la audiencia a seguir el estreno de ‘María la Caprichosa’ por las pantallas de TVN. ‘María la Caprichosa’ se estrena este lunes a las 9:00 p.m. por TVN.