Acusan a Yailin y a Tekashi de no pagar por decoración del bautizo de Cattleya

Ciudad de Panamá/Una nueva polémica se centra en torno a la pareja de “colaboradores” compuesta por la dominicana Yailin "La Más Viral" y el rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine. Aunque los cantantes han presumido de su vida llena de lujos y viajes en jet privado, ahora se enfrentan a las acusaciones de tener una deuda millonaria con la decoradora encargada del bautizo de Cattaleya.

En el programa Los dueños del circo, se hizo público la exigencia de pago, e incluso, pusieron en vivo, un audio, de la supuesta decoradora cobrándole a Tekashi por el servicio que prestó para el evento y que hasta el momento no han cancelado.

La cantidad que debería pagar la pareja asciende alrededor de $20 mil dólares. Un dinero que correspondería por la decoración del bautizo de la hija que tiene Yailin con Anuel AA y que también se utilizó para el escenario del videoclip de "Mía", la emotiva bachata que la dominicana le dedica a la bebé.

“El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda la mamá de Yailin, pero con dinero de Tekashi. Tiempo después dijeron: ¿Qué pasa? No quiere ese montaje y manda a hacer otro”, comento la decoradora que también asegura que el cantante quería hacer el rol de padre en todo momento comprometiéndose a pagar todo, decorar, editar el video de la canción y planear la fiesta.

Y es que fue el segundo montaje el que está causando el conflicto. Pues, ese mismo se utilizó para el video de la cantante y quedo con el pago pendiente. Aunque según las declaraciones de la trabajadora, los cantantes querían reducir costos utilizando algunos detalles de la primera decoración para que no les saliera “tan caro”. Lo que no tuvieron en cuenta, fue los honorarios y la mano de obra por parte de la colaboradora que también agregó ese valor a la factura del segundo contrato.

Aparentemente, luego del evento la pareja se fue a Miami dejando a su decorada y a la deuda en el olvido.

“Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar. Pero me tiene con un mareo y yo ya lo pasé a abogados. Me molesta que él ofenda mi trabajo. Ni siquiera le cobré por adelantado”, dijo la mujer al programa.

Mientras estas acusaciones siguen rodando por las redes sociales, los artistas han decidido borrar las fotos donde aparecían juntos en sus perfiles en Instagram y ninguno ha salido a declarar sobre la deuda de la que están siendo acusados.